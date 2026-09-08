A repercussão internacional do show de Elton John no Rock in Rio

Elton John realizou um show histórico no Rock in Rio nesta segunda-feira, 7. O artista cantou sucessos como Rocket Man, I’m Still Standing e Your Song para um público de mais de 100 mil pessoas, que cantaram em coro os refrões pela Cidade do Rock. A apresentação repercutiu internacionalmente em veículos da América do Norte e Europa.

O The Telegraph, jornal britânico, elogiou o festival brasileiro e afirmou que “não havia lugar mais fabuloso e adequado para o seu grande retorno aos palcos do que o Rock in Rio”. O veículo ainda disse que não existe outro evento de música mais espetacular em anos sem Glastonburry, que acontece na Inglaterra. O uso de visuais no telão gigantesco do festival e os fogos que “poderiam superar os do réveillon da China” foram outros pontos em destaque. “Vibrante, extravagante e exoticamente exagerado no visual: é o casamento estilo Elton John dos festivais”.

Já a Rolling Stone dos Estados Unidos destacou a música Skyline Pigeon, conhecida no Brasil, mas não muito em outros países. “Essa versão apareceu na novela brasileira Carinhoso, o que a transformou em um sucesso no Brasil. Foi por isso que as 17 apresentações ao vivo anteriores de Skyline Pigeon ocorreram no Brasil, no Equador ou no Chile”.

A Forbes México, por outro lado, colocou como ponto principal a homenagem à Bossa Nova, em uma noite que fecha com Elton John. “Em um dia sem chuva, mas com temperaturas baixas, tendo o artista britânico Elton John como atração principal”, escreveram.

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