A resposta do STF às Forças Armadas

Depois da carta do comando das Forças Armadas a respeito das manifestações contra o resultado das eleições, o Supremo Tribunal Federal (STF) reagiu de forma enérgica. Diante de um aval ao direito do “povo brasileiro” de se expressar, o ministro Alexandre de Moraes, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estendeu a “todo o território nacional” a determinação de que as Polícias Federal e Militar dos estados desobstruam as vias e locais públicos. Moraes qualifica de ilícitas as obstruções.

As três forças, na madrugada desta sexta, 11, depois de uma reunião convocada pelo presidente Jair Bolsonaro, emitiram nota em que foram mais suaves e falaram em respeitar a vontade do povo, ao se manifestarem sobre os protestos que pululam no país depois da eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nota dos militares exalta, ainda, a “independência entre os três poderes”.