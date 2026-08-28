A proposta de Romário para democratizar o teste de Alzheimer no SUS

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O projeto de lei 3.148/2026, apresentado pelo senador Romário, visa democratizar o acesso ao diagnóstico precoce do Alzheimer via SUS. A proposta inclui exames de sangue no rastreio da doença, hoje restritos à rede privada, garantindo que a população tenha direito a esse avanço médico sem custo. Uma iniciativa para reduzir desigualdades na saúde.

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O projeto de lei 3.148/2026, apresentado pelo senador Romário (sem partido), visa democratizar o acesso da população ao diagnóstico precoce do Alzheimer via Sistema Único de Saúde (SUS).

A proposta legislativa pretende incluir exames de sangue no protocolo de rastreio da doença que afeta mais de um milhão de brasileiros. A medida permitiria que os pacientes da rede pública tenham direito ao teste — atualmente restrito à rede privada em virtude do alto custo, que pode superar 3,600 reais.

Hoje, a investigação da doença no SUS envolve avaliação clínica, exames de imagem e análise do líquido cefalorraquidiano, procedimento que exige punção lombar. Romário avalia que a proposta é estratégica para a redução da desigualdade histórica no acesso à saúde no país. “Se a medicina já dispõe de uma forma menos invasiva de ajudar a identificar sinais da doença, esse avanço também precisa chegar a quem depende do SUS. Diagnóstico não pode ser privilégio de quem pode pagar”, defende o parlamentar.

Apesar de não determinar qual teste ou biomarcador específico deverá ser adotado, o projeto estabelece que a escolha siga diretrizes técnicas, garantindo que a rede pública acompanhe a evolução da ciência.