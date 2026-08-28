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Brasil

A proposta de Romário para democratizar o teste de Alzheimer no SUS

Projeto de lei quer incluir exames de sangue para diagnóstico precoce da doença

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 17h49
O senador Romário em reunião da Comissão de Direitos Humanos
O senador Romário em reunião da Comissão de Direitos Humanos (Jefferson Rudy/Agência Senado)
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A proposta de Romário para democratizar o teste de Alzheimer no SUS Priorizar nos meus resultados Google

O projeto de lei 3.148/2026, apresentado pelo senador Romário (sem partido), visa democratizar o acesso da população ao diagnóstico precoce do Alzheimer via Sistema Único de Saúde (SUS).

A proposta legislativa pretende incluir exames de sangue no protocolo de rastreio da doença que afeta mais de um milhão de brasileiros. A medida permitiria que os pacientes da rede pública tenham direito ao teste — atualmente restrito à rede privada em virtude do alto custo, que pode superar 3,600 reais.

Hoje, a investigação da doença no SUS envolve avaliação clínica, exames de imagem e análise do líquido cefalorraquidiano, procedimento que exige punção lombar. Romário avalia que a proposta é estratégica para a redução da desigualdade histórica no acesso à saúde no país. “Se a medicina já dispõe de uma forma menos invasiva de ajudar a identificar sinais da doença, esse avanço também precisa chegar a quem depende do SUS. Diagnóstico não pode ser privilégio de quem pode pagar”, defende o parlamentar.

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Apesar de não determinar qual teste ou biomarcador específico deverá ser adotado, o projeto estabelece que a escolha siga diretrizes técnicas, garantindo que a rede pública acompanhe a evolução da ciência.

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