A proliferação de inquéritos da PF em defesa da honra de Lula
Investigações ordenadas pelo governo petista dobraram em relação ao governo de Jair Bolsonaro
O número de inquéritos abertos para investigar supostos crimes contra a honra do presidente da República dobrou no governo Lula.
Foram dez investigações desse tipo instauradas nos últimos três anos e meio, contra cinco durante a administração de Jair Bolsonaro. Os dados são da PF, via LAI.
Todas as apurações ocorreram a pedido do Ministério da Justiça, que a lei estabelece como o responsável por tomar providências em situações desse tipo.
O uso da máquina, no entanto, tem trazido poucos resultados. Em todo o período, foram cinco indiciamentos — quatro no governo atual e um no de Bolsonaro.
Um inquérito ainda está em andamento.
A PF não revelou detalhes dos casos.