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Brasil

A proliferação de inquéritos da PF em defesa da honra de Lula

Investigações ordenadas pelo governo petista dobraram em relação ao governo de Jair Bolsonaro

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 08h01 | Atualizado em 17 jul 2026, 08h38
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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A proliferação de inquéritos da PF em defesa da honra de Lula Priorizar nos meus resultados Google

O número de inquéritos abertos para investigar supostos crimes contra a honra do presidente da República dobrou no governo Lula.

Foram dez investigações desse tipo instauradas nos últimos três anos e meio, contra cinco durante a administração de Jair Bolsonaro. Os dados são da PF, via LAI.

Todas as apurações ocorreram a pedido do Ministério da Justiça, que a lei estabelece como o responsável por tomar providências em situações desse tipo.

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O uso da máquina, no entanto, tem trazido poucos resultados. Em todo o período, foram cinco indiciamentos — quatro no governo atual e um no de Bolsonaro.

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Um inquérito ainda está em andamento.

A PF não revelou detalhes dos casos.

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