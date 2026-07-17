A proliferação de inquéritos da PF em defesa da honra de Lula

Ler Resumo





Investigações por crimes contra a honra do Presidente Lula dobraram em relação à gestão Bolsonaro, totalizando 10 inquéritos, segundo dados da PF. Apesar do aumento de apurações iniciadas pelo Ministério da Justiça, poucos casos resultaram em indiciamento. Entenda os números e o impacto dessas ações.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O número de inquéritos abertos para investigar supostos crimes contra a honra do presidente da República dobrou no governo Lula.

Foram dez investigações desse tipo instauradas nos últimos três anos e meio, contra cinco durante a administração de Jair Bolsonaro. Os dados são da PF, via LAI.

Todas as apurações ocorreram a pedido do Ministério da Justiça, que a lei estabelece como o responsável por tomar providências em situações desse tipo.

O uso da máquina, no entanto, tem trazido poucos resultados. Em todo o período, foram cinco indiciamentos — quatro no governo atual e um no de Bolsonaro.

Continua após a publicidade

Um inquérito ainda está em andamento.

A PF não revelou detalhes dos casos.