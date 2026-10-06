Alexandre de Moraes toma decisão sobre progressão de regime para Débora do Batom

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Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a progressão de regime de Débora do Batom para o semiaberto. Ela, que cumpre pena de 14 anos por participar dos atos de 8 de janeiro e pichar a estátua A Justiça com a frase “Perdeu, mané”, agora pode sair durante o dia. Moraes concedeu remição de 212 dias por trabalho, Enem e leitura.

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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a progressão do regime de Débora Rodrigues dos Santos, que ficou conhecida como Débora do Batom.

Entretanto, Débora continua em prisão domiciliar, já que Moraes considerou “ser forma de cumprimento de pena mais benéfica”.

Segundo a advogada da cabeleireira, Tanieli Telles, não houve mudança na situação prática.

“Ou ela voltaria para a prisão para cumprir o semiaberto, ou o ministro manteria ela em prisão domiciliar. Ele entendeu que a domiciliar é mais benéfica”, afirma, acrescentando: “Trocou seis por meia dúzia”.

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Débora cumpre pena de 14 anos de prisão por ter participado dos atos golpistas do 8 de janeiro. Ela foi flagrada pichando a estátua A Justiça, que fica em frente ao STF, com a frase “Perdeu, mané”, que havia sido dita meses antes pelo então ministro Luís Roberto Barroso.

Moraes concedeu a remição de 212 dias da pena, sendo 108 por trabalho realizado enquanto estava presa, 100 por ter sido aprovada no Enem e quatro pela leitura de um livro.

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O raio-x dos ministros do STF