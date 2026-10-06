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Brasil

Alexandre de Moraes toma decisão sobre progressão de regime para Débora do Batom

Ministro autorizou ida para regime semiaberto, mas com continuidade da prisão domiciliar da mulher condenada pelos atos golpistas do 8 de Janeiro

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 09h48 | Atualizado em 6 out 2026, 12h12
Estátua 'A Justiça', pichada com a frase 'Perdeu, mané' durante o 8 de Janeiro por Débora Rodrigues dos Santos
Estátua 'A Justiça', pichada com a frase 'Perdeu, mané' durante o 8 de Janeiro por Débora Rodrigues dos Santos  (Carlos Moura/SCO/STF)
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Alexandre de Moraes toma decisão sobre progressão de regime para Débora do Batom Priorize VEJA no Google

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a progressão do regime de Débora Rodrigues dos Santos, que ficou conhecida como Débora do Batom.

Entretanto, Débora continua em prisão domiciliar, já que Moraes considerou “ser forma de cumprimento de pena mais benéfica”.

Segundo a advogada da cabeleireira, Tanieli Telles, não houve mudança na situação prática.

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“Ou ela voltaria para a prisão para cumprir o semiaberto, ou o ministro manteria ela em prisão domiciliar. Ele entendeu que a domiciliar é mais benéfica”, afirma, acrescentando: “Trocou seis por meia dúzia”.

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Débora cumpre pena de 14 anos de prisão por ter participado dos atos golpistas do 8 de janeiro. Ela foi flagrada pichando a estátua A Justiça, que fica em frente ao STF, com a frase “Perdeu, mané”, que havia sido dita meses antes pelo então ministro Luís Roberto Barroso.

Moraes concedeu a remição de 212 dias da pena, sendo 108 por trabalho realizado enquanto estava presa, 100 por ter sido aprovada no Enem e quatro pela leitura de um livro.

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O raio-x dos ministros do STF

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