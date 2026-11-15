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Brasil

A preocupação do setor de saúde com o projeto de ajuste fiscal

Instituto Consenso enviou manifestação ao Senado defendendo derrubada de artigo

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 18h01
Plenário do Senado Federal com senadores sentados em cadeiras azuis e mesas de madeira, alguns usando computadores. Um telão curvo exibe informações e imagens. O teto abobadado tem iluminação pontilhada, e uma parede lateral é composta por painéis verticais.
Plenário do Senado durante votação (Carlos Moura/Agência Senado)
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O Instituto Consenso defendeu que o Senado retire um trecho do projeto de ajuste fiscal. O texto principal da proposta já foi aprovado na semana passada, mas na terça-feira serão analisados pedidos de mudança, os chamados destaques.

A instituição apoia um destaque apresentado pela liderança do partido Republicanos, que derruba um artigo que autoriza o Poder Executivo a restringir a compensação de créditos tributários já reconhecidos em favor dos contribuintes.

Para o Consenso, que atua no setor da saúde, a medida pode comprometer o fluxo de caixa e o planejamento de clínicas, hospitais e laboratórios privados, além de entidades beneficentes e hospitais filantrópicos, que atuam de forma complementar ao SUS.

“As empresas podem ser obrigadas a recolher tributos em dinheiro que poderiam ser quitados com créditos reconhecidos, pressionando o capital de giro e reduzindo a competitividade, sobretudo das empresas exportadoras”, afirmou o instituto, em manifestação enviada ao Senado.

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O Consenso também apontou risco aos saldos de PIS/Cofins, contribuições que serão extintas em 1º de janeiro de 2027 com a reforma tributária. Uma lei de 2025 garante a compensação ou o ressarcimento desses créditos, mas o novo projeto não faz ressalva a esse estoque.

“Limitar a compensação não reduz o passivo da União, mas apenas transfere seu custo financeiro ao setor produtivo e posterga o cumprimento da obrigação”, afirma o documento.

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