A preocupação de Vorcaro com a revelação dos arquivos de seu celular

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro solicitou ao presidente do STF, Edson Fachin, uma “filtragem” do material que será liberado com o levantamento do sigilo de todos os processos da investigação sobre o Banco Master.

O advogado Sérgio Leonardo afirmou que “existem conteúdos que nada interessam às investigações, por se tratarem de questões exclusivamente pessoais”, como imagens de familiares, incluindo crianças, e conversas com advogados.

Por isso, solicitou que seja realizada a “imprescindível filtragem do material, mantendo-se o sigilo sobre aquilo que se exige alguma expectativa de privacidade e, portanto, em nada contribui com as investigações”.

Mais cedo, Fachin deu 24h para o relator do caso, ministro André Mendonça, retirar o sigilo de todos os procedimentos envolvendo o Master. Na quinta-feira, Mendonça já havia liberado parte das ações.

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No pedido endereçado ao presidente do STF, a defesa de Vorcaro lembrou o vazamento de conversas dele com sua então namorada.