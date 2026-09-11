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A preocupação de Vorcaro com a revelação dos arquivos de seu celular

Defesa do banqueiro solicitou a Fachin 'filtragem' de material que será liberado para evitar expor 'questões exclusivamente pessoais'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 18h03 | Atualizado em 11 set 2026, 18h58
Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro (Reprodução/Reprodução)
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A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro solicitou ao presidente do STF, Edson Fachin, uma “filtragem” do material que será liberado com o levantamento do sigilo de todos os processos da investigação sobre o Banco Master.

O advogado Sérgio Leonardo afirmou que “existem conteúdos que nada interessam às investigações, por se tratarem de questões exclusivamente pessoais”, como imagens de familiares, incluindo crianças, e conversas com advogados.

Por isso, solicitou que seja realizada a “imprescindível filtragem do material, mantendo-se o sigilo sobre aquilo que se exige alguma expectativa de privacidade e, portanto, em nada contribui com as investigações”.

Mais cedo, Fachin deu 24h para o relator do caso, ministro André Mendonça, retirar o sigilo de todos os procedimentos envolvendo o Master. Na quinta-feira, Mendonça já havia liberado parte das ações.

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No pedido endereçado ao presidente do STF, a defesa de Vorcaro lembrou o vazamento de conversas dele com sua então namorada.

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