A piada que fez comediante Fernanda Arantes ser agredida em show em SC

A comediante Fernanda Arantes passou por um momento de tensão durante uma apresentação no bar Floripa Comedy Club, em Florianópolis (SC), na sexta-feira, 10. Uma mulher que estava na plateia proferiu ataques verbais durante seu show de stand-up e partiu para uma agressão física, quebrando um copo na mesa antes de arremessar uma cadeira contra ela. O episódio foi registrado em vídeo e a artista se pronunciou sobre o caso.

“Mesmo sendo um show falando apenas das minhas vivencias e das histórias da minha família. Sem assuntos polêmicos e sem nenhum tipo de provocação eu tive que viver esse momento enquanto eu trabalhava. Ainda estou processando o que aconteceu e venho contar os detalhes em breve”, disse ela.

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Fernanda fazia uma piada sobre velório, quando uma mulher chama a humorista de “gorda” e lança o objeto no ar em sua direção. “Quando você for a um velório e alguma porta estiver fechada, deixe fechada”, relatava ela sobre a ida ao velório da avó do marido.

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Fernanda conseguiu se defender com a mão e não sofreu ferimentos graves. A Polícia Militar foi acionada, mas a agressora deixou o local antes da chegada dos policiais. Em nota, o bar Floripa Comedy Club informou que: “após o ocorrido, Fernanda optou por dar continuidade à apresentação, decisão que foi integralmente respeitada pela casa”. Reiteram ainda o repúdio a “qualquer forma de violência” e à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.