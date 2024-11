A pauta do empreendedorismo ‘é suicídio’ para o PT, dizem analistas

Nas eleições em São Paulo, o incentivo ao empreendedorismo esteve no centro da campanha do ex-coach Pablo Marçal, que por pouco não tirou o esquerdista Guilherme Boulos (Psol) do segundo turno. Apoiado por Lula e o PT, Boulos reconheceu, após a derrota, que a esquerda deixou de dialogar com os trabalhadores que empreendem.

Nas últimas semanas, o PT tem realizado encontros para discutir os rumos do partido, o que inclui fórmulas para dialogar com os trabalhadores que não têm carteira assinada. Para alguns analistas, a chamada “pauta do empreendedorismo” poderá representar uma cilada para para o partido, que elegeu apenas um prefeito de capital, em Fortaleza, ficando em nono lugar no ranking nacional com representantes em apenas 252 dos 5569 municípios do país.

O cientista político Alberto Aggio, da Universidade Estadual Paulista, vê contradição do tema com um partido que nasceu dentro do sindicalismo, defendendo causas sociais. “Por esse caminho do empreendedorismo, o PT está desafiado a virar um partido liberal dos pobres”, diz. “A pauta do empreendedorismo será a segunda morte do PT”, ressalta.

‘Suicídio’ do PT

A primeira morte do partido, segundo ele, ocorreu depois do o mensalão e o petrolão, dois grandes esquemas de corrupção nos governos petistas. “O PT perdeu o discurso da moralidade, da ética”, diz Aggio. Para o professor, o governo já está quase na metade e é hora de mostrar a que veio em relação às pautas sociais.

Outro que vê contradição no projeto do PT é o filósofo Vladimir Safatle. “A pauta do empreendedorismo para a esquerda é o suicídio, é uma das coisas mais aterradoras que podem acontecer”, diz . “Empreendedorismo significa que não há solidariedade. Não existe nenhuma rede de solidariedade nisso, todas as pessoas à sua volta são competidores, são concorrentes. Você está numa situação de guerra civil. Isto é uma implosão completa do corpo social”, destacou.