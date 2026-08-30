A parceria do Ministério do Trabalho com a PF e a Abin

Ministro do Trabalho, o petista Luiz Marinho assinou recentemente um acordo com o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e com o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Corrêa, para que o ministério passe a integrar o Sistema Brasileiro de Inteligência.

A partir do acordo, o ministério, que possui diferentes dados estratégicos das relações de trabalho no país, passará a compartilhar essas informações com diferentes estudos e investigações em curso nos órgãos.

O Sistema Brasileiro de Inteligência é uma rede integrada de órgãos do governo federal que produzem e compartilham informações estratégicas para ajudar o presidente da República a tomar decisões sobre a segurança e os interesses do país.