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Brasil

A nova regra para IA nas eleições proposta por André Mendonça

Após derrubar vídeo falso com Flávio Bolsonaro, vice-presidente do TSE sugere proibir apenas deepfakes com estética ultrarrealista

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 12h55
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, terno escuro, camisa branca e gravata azul, com uma toga preta e cordão vermelho. Ele está pensativo, com a mão direita no queixo, olhando para baixo. Ao fundo, uma cadeira vermelha e um microfone preto.
O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro André Mendonça (Luiz Roberto/TSE)
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O ministro André Mendonça, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), propôs uma nova regra para o uso de inteligência artificial nas eleições: proibir apenas os deepfakes com estética realista que sejam capazes de enganar o eleitor.

Para Mendonça, a classificação de deepfake — termo genérico para qualquer simulação de imagem ou voz de seres humanos — deve ser aplicada apenas às representações com “grau de realismo ou verossimilhança objetivamente apto a produzir falsa percepção de autenticidade”. Sob esta lógica, conteúdos gerados por IA com estética lúdica, fantasiosa ou artística deixariam de ser vetados pela lei eleitoral.

A proposta de Mendonça foi publicada na última terça-feira, 25, ao julgar um deepfake que simulava uma interação realista entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Daniel Vorcaro, do Banco Master.

A campanha de Flávio Bolsonaro recorreu ao TSE pedindo a derrubada do vídeo nas redes sociais — Mendonça aceitou a denúncia e ordenou à Meta (dona do Facebook e Instagram) que removesse o conteúdo das páginas onde já foi detectado, acrescentando a nova proposta de classificação na decisão (leia abaixo).

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Documento oficial com texto em português sobre a regulamentação de conteúdo sintético e deep fake nas eleições, assinado pelo Ministro André Mendonça, Relator
Imagem sem crédito e fonte Trecho da decisão de André Mendonça, do TSE, que propõe uma nova classificação dos “deepfakes” usados em campanha eleitoral ()

Exibido pelo PL há um mês, ‘Bolsonaro de IA’ ainda não foi julgado pelo TSE

No âmbito da Justiça Eleitoral, o cerne da discussão sobre deepfakes em campanhas envolve uma simulação artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro produzida e veiculada pelo PL no mês passado. No vídeo, exibido no telão durante a convenção nacional do partido em 25 de julho, o “Bolsonaro de IA” diz sofrer perseguição judicial e declara apoio à candidatura de Flávio.

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Desde a sua exibição, o vídeo foi alvo de uma enxurrada de processos da oposição — tanto no TSE, por violar explicitamente a proibição de deepfakes para apoiar ou prejudicar candidaturas, quanto no STF, uma vez que a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado proíbe o ex-presidente de se manifestar publicamente em qualquer formato.

Um mês após ser veiculado, porém, o vídeo segue em julgamento pela Justiça Eleitoral e não há previsão para que uma decisão seja tomada. Na última quarta-feira, 18, uma sessão realizada pelo plenário da Corte para analisar o tema terminou sem consenso entre os ministros.

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