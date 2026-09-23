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A nova pesquisa sobre a disputa Ciro x Elmano pelo governo do Ceará

Levantamento também testa a corrida pelas duas vagas ao Senado e os cenários presidenciais

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 09h28
Ciro Gomes, à esquerda, com camisa azul, e um homem de barba grisalha, à direita, com camisa branca, falando ao microfone
O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PSDB); e o governador Elmano de Freitas (PT) (Redes sociais/Reprodução)
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A nova pesquisa sobre a disputa Ciro x Elmano pelo governo do Ceará Priorizar nos meus resultados Google

A AtlasIntel registrou nesta quarta-feira, 23, uma nova pesquisa eleitoral no Ceará que vai medir a disputa pelo governo do estado. O levantamento também testa cenários para o Senado e para a Presidência da República, além da avaliação das administrações estadual e federal.

A pesquisa começou a ser realizada nesta quarta-feira e terá entrevistas até a próxima segunda-feira, 28. A divulgação dos resultados está prevista para terça-feira, 29.

No cenário estimulado para o governo do Ceará, o questionário apresenta oito nomes: Ciro Gomes (PSDB), Elmano de Freitas (PT), Danilo Soares (Democrata), Delegado Huggo (Missão), Ieri Braga (PCO), Serley Leal (UP), Vera Lúcia (Novo) e Zé Batista (PSTU). A pesquisa também testa diretamente um eventual segundo turno entre Ciro e Elmano.

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Como será medida a disputa pelo Senado?

O levantamento inclui a corrida pelas duas vagas ao Senado que estarão em disputa em 2026. Os entrevistados são questionados separadamente sobre o primeiro e o segundo voto, sem a possibilidade de escolher o mesmo candidato duas vezes.

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A lista apresentada reúne Alcides Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Catarina Matos (UP), Cid Gomes (PSB), Guilherme Theophilo (Novo), Lino Alves (PCO), Luizianne (Rede) e Reginaldo (PSTU).

A pesquisa também mede a imagem de nomes políticos do Ceará, entre eles Camilo Santana, André Fernandes, Ciro Gomes, Cid Gomes, Elmano de Freitas e Capitão Wagner, além de perguntar em quais deles o eleitor afirma que não votaria de jeito nenhum.

O que a pesquisa vai medir sobre Ciro e Elmano?

Além da intenção de voto para governador e do confronto de segundo turno, o questionário procura identificar como o eleitor compara Ciro Gomes e Elmano de Freitas em diferentes áreas da administração pública.

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Os entrevistados são convidados a apontar em qual dos dois confiam mais para cuidar de saúde, educação, segurança pública, combate à pobreza, corrupção, impostos, geração de empregos, equilíbrio fiscal, infraestrutura e turismo, cultura e eventos.

O levantamento pergunta ainda se Elmano merece ser reeleito para mais um mandato e mede tanto a aprovação quanto a avaliação de seu governo.

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Quais outros temas entram no levantamento?

A AtlasIntel também pergunta aos eleitores quais são os principais problemas do Ceará, permitindo a escolha de até três alternativas entre temas como saúde, educação, criminalidade, corrupção, desemprego, inflação, infraestrutura, saneamento e pobreza.

Outro bloco procura saber se o entrevistado considera que o Brasil e o Ceará seguem atualmente um bom ou um mau caminho.

O questionário inclui ainda uma pergunta sobre posicionamento ideológico, com opções que vão de direita bolsonarista e direita não bolsonarista a centro, esquerda não lulista e esquerda lulista, além dos eleitores que dizem não ter posição definida.

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Como será feita a pesquisa?

A AtlasIntel pretende ouvir 1.800 eleitores do Ceará entre 23 e 28 de setembro. A coleta será feita por meio de questionário estruturado pela internet, com pós-estratificação da amostra segundo características do eleitorado cearense.

A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela Focus Comunicação e Mídia Ltda., ao custo de 55.000 reais. A divulgação dos resultados está prevista para 29 de setembro.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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