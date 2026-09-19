🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

A nova música de Carol Fazu

Atriz e cantora lança 'Faça Chuva ou Faça Sol', single que dá nome ao novo álbum autoral e tem Vanessa da Mata nos vocais

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 18h01
Mulher de cabelos castanhos cacheados, com expressão séria, vestindo uma camisa transparente bege de gola alta e bolsos, em fundo branco. Ela posiciona as mãos abertas na altura do peito
A cantora e atriz Carol Fazu lança, no próximo dia 25 de setembro, o single "Faça Chuva ou Faça Sol", faixa que dá nome ao seu novo álbum autoral. (Divulgação/Divulgação)
Continua após publicidade
A nova música de Carol Fazu Priorizar nos meus resultados Google

A cantora e atriz Carol Fazu lança, no próximo dia 25 de setembro, o single Faça Chuva ou Faça Sol, faixa que dá nome ao seu novo álbum autoral.

O trabalho conta com Vanessa da Mata, cantora que também divide os vocais com Carol Fazu em uma parceria inédita, e será distribuído nas plataformas digitais e marca uma nova fase de sua trajetória fonográfica.

“Vanessa da Mata chegou com tudo para somar. Ela é uma artista fabulosa, que canta e compõe lindamente”, afirma Carol. “Além da interpretação, ela trouxe lindas sugestões para a composição”, revela.

“Eu adoro esta expressão, ‘Faça Chuva ou Faça Sol’ e por isso que a escolhi como título do álbum. Queria que fosse algo significativo, que trouxesse singularidade e guardasse essa porção de otimismo que é importante em qualquer momento da vida”, explica Carol.

Siga
Continua após a publicidade

Musicalmente, a faixa carrega a assinatura importante do Liminha, prestigiado produtor e músico. “Liminha trouxe para a canção toda a sua influência. Existe uma força dos Mutantes e da Tropicália que é perceptível e acredito que esse seja um dos grandes destaques musicais da faixa”, observa.

A gravação conta ainda com a participação de Tim Bernardes, responsável pelas guitarras.

Continua após a publicidade

Natural de Brasília, Carol Fazu lançou seu primeiro álbum independente em 2005, pouco depois de se mudar para o Rio de Janeiro.

Na cidade, aprofundou sua formação como atriz e construiu uma trajetória multifacetada, transitando entre a música, o teatro e a televisão.

Continua após a publicidade

Ao longo dos anos, essas diferentes experiências passaram a dialogar em seu trabalho artístico, contribuindo para a construção de uma identidade marcada pela liberdade criativa e pelo trânsito entre diferentes linguagens.

Seu trabalho ganhou projeção nacional com a interpretação de Janis Joplin no premiado monólogo musical Janis. O espetáculo lhe rendeu importantes reconhecimentos, entre eles o Prêmio Cesgranrio de Melhor Atriz.

Publicidade
TAGS:
Música
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).