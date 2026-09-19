A nova música de Carol Fazu

A cantora e atriz Carol Fazu lança, no próximo dia 25 de setembro, o single Faça Chuva ou Faça Sol, faixa que dá nome ao seu novo álbum autoral.

O trabalho conta com Vanessa da Mata, cantora que também divide os vocais com Carol Fazu em uma parceria inédita, e será distribuído nas plataformas digitais e marca uma nova fase de sua trajetória fonográfica.

“Vanessa da Mata chegou com tudo para somar. Ela é uma artista fabulosa, que canta e compõe lindamente”, afirma Carol. “Além da interpretação, ela trouxe lindas sugestões para a composição”, revela.

“Eu adoro esta expressão, ‘Faça Chuva ou Faça Sol’ e por isso que a escolhi como título do álbum. Queria que fosse algo significativo, que trouxesse singularidade e guardasse essa porção de otimismo que é importante em qualquer momento da vida”, explica Carol.

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Musicalmente, a faixa carrega a assinatura importante do Liminha, prestigiado produtor e músico. “Liminha trouxe para a canção toda a sua influência. Existe uma força dos Mutantes e da Tropicália que é perceptível e acredito que esse seja um dos grandes destaques musicais da faixa”, observa.

A gravação conta ainda com a participação de Tim Bernardes, responsável pelas guitarras.

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Natural de Brasília, Carol Fazu lançou seu primeiro álbum independente em 2005, pouco depois de se mudar para o Rio de Janeiro.

Na cidade, aprofundou sua formação como atriz e construiu uma trajetória multifacetada, transitando entre a música, o teatro e a televisão.

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Ao longo dos anos, essas diferentes experiências passaram a dialogar em seu trabalho artístico, contribuindo para a construção de uma identidade marcada pela liberdade criativa e pelo trânsito entre diferentes linguagens.

Seu trabalho ganhou projeção nacional com a interpretação de Janis Joplin no premiado monólogo musical Janis. O espetáculo lhe rendeu importantes reconhecimentos, entre eles o Prêmio Cesgranrio de Melhor Atriz.