A nova empreitada de Regina Duarte no mundo das artes

O governo Lula autorizou recentemente uma produtora de São Paulo a captar 1,1 milhão de reais, via Lei Rouanet, para montar o espetáculo A filha da…, estrelado pela atriz Regina Duarte.

A ex-secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro vai partilhar o palco com a filha, a também atriz Gabriela Duarte.

A peça resgata o texto do premiado autor brasileiro Carlos Eduardo Silva.

Regina teve uma passagem tumultuada pelo governo bolsonarista. Superada essa fase, ela foi gradualmente buscando se reintegrar ao mundo das artes.