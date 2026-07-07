A nova empreitada de Luiz Felipe Pondé no jornalismo

Prestes a completar 25 anos, a BandNews TV vai estrear, em 23 de julho, uma nova programação. Uma das novidades do canal é a contratação do escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé.

O jornalista será comentarista do programa “Panorama”, que estreia na nova programação. A atração trará assuntos como política, economia, cidades e esportes.

Na véspera do lançamento, a emissora promove um evento que reunirá autoridades, elenco, profissionais do mercado publicitário, convidados e representantes da imprensa para apresentar o novo estúdio, totalmente reformulado e equipado com tecnologia de ponta, além de realizar o descerramento da placa comemorativa.