A nova empreitada de Kátia Abreu no Lide de João Doria

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Kátia Abreu é a nova integrante do advisory board do Lide, unindo-se a nomes como Izabella Teixeira, Henrique Meirelles e João Doria. A ex-ministra trará sua vasta experiência em agronegócio e gestão pública para fortalecer a pauta de livre iniciativa, desenvolvimento sustentável e a presença brasileira no mercado global. Sua nomeação reafirma o compromisso do Lide em reunir as mais respeitadas lideranças.

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O Lide anunciou, nesta semana, a nomeação de Kátia Abreu como nova integrante do advisory board da organização.

A ex-ministra vai atuar ao lado de lideranças institucionais como Izabella Teixeira (ex-ministra do Meio Ambiente), Henrique Meirelles (ex-ministro da Fazenda), Luiz Fernando Furlan (ex-ministro da Indústria e Comércio), Marcos Troyjo (ex-presidente do Banco dos Brics) e de João Doria (ex-governador de São Paulo), fundador e co-chairman do Lide.

A chegada de Kátia Abreu ao conselho da entidade, segundo Doria, chancela a pauta permanente sobre o fortalecimento da livre iniciativa, o desenvolvimento sustentável do agronegócio e a ampliação da presença do empresariado brasileiro no mercado global.

“Kátia Abreu é uma referência de determinação, capacidade de articulação e visão de futuro para a economia brasileira. Sua presença no conselho do Lide reafirma o compromisso em reunir as mais respeitadas lideranças para promover a livre iniciativa, o diálogo institucional e o protagonismo do Brasil no cenário global”, diz João Doria.

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Kátia Abreu acumula sólida experiência na gestão pública e privada. Foi a primeira mulher a presidir a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil por três mandatos consecutivos, além de ter comandado a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins.

Na esfera governamental e legislativa, atuou como deputada federal e cumpriu dois mandatos no Senado Federal representando o Tocantins. Entre 2015 e 2016, esteve à frente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

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