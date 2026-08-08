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Brasil

A nova empreitada da atriz Isabel Fillardis no teatro

O espetáculo propõe um mergulho no universo feminino, refletindo temas como desejo, vigilância moral e emancipação feminina

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 18h01
Isabel Fillardis
Isabel Fillardis (Paulo Belote/TV Globo/Divulgação)
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O governo Lula autorizou recentemente uma produtora do Rio de Janeiro a captar, via Lei Rouanet, 1,1 milhão de reais para a produção do espetáculo Espartilho.

O espetáculo da Wapontes Produções propõe um mergulho no universo feminino, refletindo temas como desejo, vigilância moral e emancipação feminina.

Espartilho é um gesto político e poético: um convite à escuta e à transformação. Espartilho também é um convite ao novo homem. Aquele que ousa se despir do papel endurecido pelo tempo para se reconstruir a partir da escuta. Um homem que não teme a potência feminina, mas a reconhece como força vital para sua própria reinvenção”, diz o projeto.

A produção teatral terá como protagonistas Isabel Fillardis e Well Aguiar. “A montagem reúne uma equipe premiada, majoritariamente feminina e diversa, trazendo sustentabilidade como pilar criativo”, diz o projeto.

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O projeto deve contar com 27 apresentações nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

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