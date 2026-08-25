A nova decisão da Justiça sobre a candidatura do irmão de Marcinho VP

O TRE-RJ autorizou a realização de diligências para apurar informações sobre Cristiano Santos Hermógenes (Avante), candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. A medida foi tomada no âmbito de um pedido de impugnação apresentado por Gabriel Carvalho Gonçalves (Republicanos), também candidato a uma vaga na Alerj. Irmão de Marcinho VP, uma das principais lideranças do Comando Vermelho, Cristiano é acusado pelo adversário de representar uma tentativa da facção de se infiltrar nas instituições democráticas.

Em decisão, a Justiça Eleitoral deu prazo de cinco dias para o cumprimento de três determinações: a Polícia Civil deverá encaminhar os registros da prisão de Cristiano, em 2006; o candidato terá de apresentar uma certidão de antecedentes criminais específica para fins eleitorais; e a Secretaria Judiciária deverá fornecer ao Tribunal informações sobre seus antecedentes.

Cristiano foi preso em 2006 sob acusação de tráfico de drogas. Na ocasião, segundo o pedido de impugnação, foi apreendida em sua posse uma agenda com anotações relacionadas ao Comando Vermelho. Ele acabou solto posteriormente por falta de provas. Ao justificar a solicitação de novos documentos, o TRE afirmou que as notícias sobre seu suposto envolvimento com organização criminosa exigem “maior rigor na análise de seu registro de candidatura”.

Não é a primeira vez que sua candidatura é questionada. Em 2022, Cristiano, que já havia sido eleito vereador de Belford Roxo em 2016, também foi alvo de um pedido de impugnação, mas recebeu autorização para disputar uma vaga na Alerj — embora não tenha sido eleito. Agora, caberá ao TRE-RJ decidir se ele poderá concorrer novamente. O Tribunal tem até 14 de setembro para julgar o pedido de impugnação em primeira instância.