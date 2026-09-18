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Brasil

A nova cara da diretoria da Norte Energia em Belo Monte

Sob gestão de Luiz Eduardo Osorio, concessionária reestrutura comando e escala executivas para áreas chave

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 18h01
Belo Monte
Usina Hidroelétrica de Belo Monte em Altamira, Pará - 11/03/2019 (Mauro Pimentel/AFP)
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A Norte Energia, concessionária responsável pela construção e operação da Usina Hidrelétrica Belo Monte, está próxima de concluir, sob a liderança do CEO Luiz Eduardo Osorio, uma reestruturação estratégica de sua diretoria executiva para otimizar a gestão do complexo hidrelétrico.

A iniciativa visa acelerar a eficiência operacional e integrar áreas fundamentais para garantir a geração de valor a longo prazo. Entre as mudanças, destacam-se a criação de uma diretoria voltada para o planejamento e sustentabilidade, que será comandada por Ludmila Lopes Nascimento Brasil, e uma divisão dedicada, de forma exclusiva, a comercialização e regulação, que será liderada por Silvia Cabral.

No primeiro semestre, Belo Monte foi a usina hidrelétrica que mais gerou energia no Brasil — 23.068.227,6 MWh, quantidade suficiente para abastecer o país por 12 dias. Com a reorganização, a concessionária busca consolidar uma equipe capaz de manter a excelência produtiva, reduzir riscos operacionais e fomentar o desenvolvimento sustentável do setor elétrico nacional.

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