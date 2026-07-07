A nova acusação contra Roberto Jefferson e sua filha na Justiça

O Ministério Público Federal apresentou uma denúncia contra os ex-deputados Roberto Jefferson e Cristiane Brasil, que são pai e filha, pelo crime de desobediência.

O motivo foram vídeos gravados por Jefferson e publicados por Cristiane nas redes sociais em outubro de 2022, quando o ex-parlamentar já estava proibido pelo STF de utilizar as plataformas.

Na época, as gravações foram uma das razões que levaram o ministro Alexandre de Moraes a revogar a prisão domiciliar que havia sido concedida a Jefferson. O ex-deputado atirou e jogou granadas contra os policiais que foram prendê-lo.

Como as publicações seguem no ar até hoje, o MPF afirma que há um crime permanente e que não houve prescrição.

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“A proibição do uso de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, nunca foi revogada, mas, mesmo assim, as postagens referidas acima não foram removidas, havendo permanência na conduta delituosa”, diz a denúncia.

A acusação foi apresentada na semana passada e será analisada pela Justiça Federal de São Paulo.

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A defesa de Roberto Jefferson acionou o STF para se justificar e afirmou que, como os vídeos já haviam motivado sua prisão em 2022, o mesmo fato não poderia ser atribuído novamente a ele.

Os advogados também afirmaram que o ex-deputado não tem relação com publicações recentes feitas por Cristiane Brasil em seus perfis, já que ele voltou para a prisão domiciliar e ela está morando no exterior.