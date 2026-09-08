A melhora de São Paulo em indicador internacional de educação

(Secretaria de Educação do Estado de São Paulo/Divulgação)

A educação do estado de São Paulo alcançou o seu melhor resultado da história no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2025 e superou as médias do Brasil nas áreas de ciências, leitura e matemática.

Os resultados foram divulgados pela OCDE na manhã desta terça-feira.

O estado teve 443 pontos em ciências, 434 em leitura e 404 em matemática. Já as médias brasileiras foram 409, 408 e 377 pontos, respectivamente. Os resultados desagregados do Pisa por estado foram divulgados pela primeira vez desde 2015.

Na área de ciências, foco principal desta edição, São Paulo registrou um crescimento de 8,31% em relação ao último levantamento estadual, de 2015.

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O exame avaliou 2.239 estudantes paulistas e 30.140 em todo o país.