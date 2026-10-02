A medida de Fachin no STF para impedir ‘escolha’ de relator com processos antigos

Ler Resumo





O presidente do STF, Edson Fachin, implementou uma nova resolução para controlar a apresentação de petições em processos antigos. A medida visa coibir a prática de manipulação na escolha de relatores, especialmente em casos eleitorais. A partir de agora, petições de terceiros e de partes questionando decisões não relacionadas passarão por validação. Entenda os detalhes dessa importante mudança.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente do STF, Edson Fachin, editou uma resolução nesta sexta-feira para controlar a apresentação de petições em processos antigos.

A medida ocorre após uma realização em série da prática nas últimas semanas, principalmente em casos envolvendo as eleições. Na prática, isso vinha permitindo uma escolha do relator que analisaria o pedido.

A partir de agora, será realizada uma validação da distribuição de petições apresentadas por terceiros em processos já em curso.

Também passarão por essa checagem os pedidos de quem já é parte no processo, mas esteja questionando uma decisão não relacionada ou pedindo a extensão dos efeitos da determinação a quem não está envolvido diretamente.

Continua após a publicidade

As regras valem só para as petições protocoladas a partir de agora.