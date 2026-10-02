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Brasil

A medida de Fachin no STF para impedir ‘escolha’ de relator com processos antigos

Presidente editou resolução após diversas campanhas usarem ações em andamento para direcionarem pedidos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 11h42 | Atualizado em 2 out 2026, 12h08
Um homem branco de óculos, terno azul-marinho, camisa branca e gravata cinza estampada, usando uma toga preta, sentado em uma cadeira de couro marrom em um tribunal. Ele olha para frente com expressão séria, com microfones e um laptop à sua frente em uma mesa de madeira.
O presidente do STF, Edson Fachin (Alejandro Zambrana/STF)
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A medida de Fachin no STF para impedir ‘escolha’ de relator com processos antigos Priorize VEJA no Google

O presidente do STF, Edson Fachin, editou uma resolução nesta sexta-feira para controlar a apresentação de petições em processos antigos.

A medida ocorre após uma realização em série da prática nas últimas semanas, principalmente em casos envolvendo as eleições. Na prática, isso vinha permitindo uma escolha do relator que analisaria o pedido.

A partir de agora, será realizada uma validação da distribuição de petições apresentadas por terceiros em processos já em curso.

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Também passarão por essa checagem os pedidos de quem já é parte no processo, mas esteja questionando uma decisão não relacionada ou pedindo a extensão dos efeitos da determinação a quem não está envolvido diretamente.

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As regras valem só para as petições protocoladas a partir de agora.

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