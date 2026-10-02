A medida de Fachin no STF para impedir ‘escolha’ de relator com processos antigos
Presidente editou resolução após diversas campanhas usarem ações em andamento para direcionarem pedidos
O presidente do STF, Edson Fachin, editou uma resolução nesta sexta-feira para controlar a apresentação de petições em processos antigos.
A medida ocorre após uma realização em série da prática nas últimas semanas, principalmente em casos envolvendo as eleições. Na prática, isso vinha permitindo uma escolha do relator que analisaria o pedido.
A partir de agora, será realizada uma validação da distribuição de petições apresentadas por terceiros em processos já em curso.
Também passarão por essa checagem os pedidos de quem já é parte no processo, mas esteja questionando uma decisão não relacionada ou pedindo a extensão dos efeitos da determinação a quem não está envolvido diretamente.
As regras valem só para as petições protocoladas a partir de agora.