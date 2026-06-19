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Brasil

A lição deixada pela pandemia de covid-19, segundo Margareth Dalcolmo

Aos 71 anos, médica e pesquisadora é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 11h00 | Atualizado em 21 jun 2026, 21h57
Mulher de pele clara, cabelos escuros e ondulados, vestindo camisa branca e colar de pérolas, olhando para frente com expressão séria. Ao fundo, uma parede azul clara e um abajur branco aceso
Aos 71 anos, médica e pesquisadora Margareth Dalcolmo é a convidada do programa semanal da coluna GENTE (Reprodução/Twitter)
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A lição deixada pela pandemia de covid-19, segundo Margareth Dalcolmo Priorize VEJA no Google

Especialista em doenças respiratórias Margareth Dalcolmo, 71 anos, tornou-se uma das principais vozes da ciência durante a pandemia de covid-19, destacando-se pela defesa da vacinação e do Sistema Único de Saúde (SUS). Em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), ela aponta a maior lição deixada pela pandemia de covid-19:

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Uma das coisas que aprendemos é que precisamos estar melhor preparados para os próximos desafios que virão. Essa é a razão pela qual o Brasil nesse momento se prepara com uma nova institucionalidade, para nos colocar em situação mais confortável em todos os sentidos. Não apenas nas recomendações. Uma nova institucionalidade é de Estado. Ela não é uma coisa do governo. É para assegurar uma permanência, independentemente de que governo seja. Para que possamos recomenda: ‘olha, tem que fechar a escola, tem que vacinar, tem que afastar as pessoas, tem que proteger os mais vulneráveis’. Enfim, recomendações que sejam respeitadas sem hesitação. A covid foi muito traumática e nos deixou com excesso de cicatrizes. E apesar disso, as comunidades acadêmica e científica brasileiras guardaram uma capacidade de ser resilientes ao máximo”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

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