A leve queda nos pedidos de voto em trânsito para as eleições

O número de eleitores que pediram voto em trânsito para a disputa deste ano teve uma leve queda em relação aos dados de 2022.

Foram 638.096 pedidos desta vez, sendo 323.571 no primeiro turno e 314.525 no segundo, de acordo com dados do TSE.

Na última eleição geral, foram 647.350 no total.

A diminuição foi de apenas 1,43%, mas havia a expectativa entre algumas campanhas de um aumento neste ano, pela facilidade de realizar o requerimento pela internet.

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O voto em trânsito permite a transferência para outra cidade, desde que seja uma capital ou tenha mais de 100 mil eleitores. Se a mudança for dentro do mesmo estado, a pessoa poderá votar para todos os cargos em disputa. Caso contrário, é possível votar somente para presidente.

O prazo para as solicitações terminou na semana passada.