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Brasil

A leve queda nos pedidos de voto em trânsito para as eleições

Prazo para realizar solicitação terminou na semana passada

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 08h30 | Atualizado em 26 ago 2026, 08h34
TSE
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) -  (Roque de Sá/Agência Senado)
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O número de eleitores que pediram voto em trânsito para a disputa deste ano teve uma leve queda em relação aos dados de 2022.

Foram 638.096 pedidos desta vez, sendo 323.571 no primeiro turno e 314.525 no segundo, de acordo com dados do TSE.

Na última eleição geral, foram 647.350 no total.

A diminuição foi de apenas 1,43%, mas havia a expectativa entre algumas campanhas de um aumento neste ano, pela facilidade de realizar o requerimento pela internet.

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O voto em trânsito permite a transferência para outra cidade, desde que seja uma capital ou tenha mais de 100 mil eleitores. Se a mudança for dentro do mesmo estado, a pessoa poderá votar para todos os cargos em disputa. Caso contrário, é possível votar somente para presidente.

O prazo para as solicitações terminou na semana passada.

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