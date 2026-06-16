🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

A ‘interferência’ de Flávio Bolsonaro em inquérito que Moraes barrou

Ministro do STF considerou que medidas sugeridas por senador configurariam 'direcionamento' de apuração contra ele

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 11h02 | Atualizado em 16 jun 2026, 11h06
Homem careca de meia-idade, com terno escuro, gravata azul-esverdeada e toga preta, sentado em uma cadeira de couro mostarda, olhando sério para frente. Há um microfone e itens de escritório na mesa à sua frente
O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão do STF (Gustavo Moreno/STF)
Continua após publicidade
A ‘interferência’ de Flávio Bolsonaro em inquérito que Moraes barrou Priorize VEJA no Google

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou pedidos apresentados pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no inquérito em que ele é investigado por calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A defesa de Flávio solicitou, na semana passada, uma série de diligências, principalmente o depoimento de um grupo de testemunhas.

Moraes, contudo, ressaltou que esse não é o momento de atender os pedidos, que resultariam no “no direcionamento ou interferência” da investigação.

“Não se revela cabível, na presente fase investigatória, o acolhimento dos requerimentos formulados por Flávio Nantes Bolsonaro, pois implicam no direcionamento ou interferência na condução da investigação, não cabendo ao investigado pretender pautar a atividade investigativa”, avaliou.

Siga
Continua após a publicidade

De acordo com o ministro, o objetivo do inquérito é reunir “elementos informativos para subsidiar a atuação do titular da ação penal pública”, que é o Ministério Público.

A investigação foi aberta devido a uma publicação de Flávio no X, em janeiro, atribuindo a Lula crimes como os de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro. O senador também associou Lula ao ditador Nicolás Maduro, preso pelos Estados Unidos, dizendo o presidente brasileiro seria “delatado” pelo venezuelano.

Continua após a publicidade

Os advogados de Flávio haviam pedido a expedição de ofícios ao gabinete pessoal da Presidência, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York com questionamentos sobre Maduro.

Além disso, solicitaram diversas oitivas, com pessoas como o senador Sérgio Moro (PL-PR), o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, a líder opositora venezuelana María Corina Machado e o publicitário João Santana.

Publicidade
TAGS:
Alexandre de Moraes
Jair Bolsonaro
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).