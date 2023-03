A intensa agenda de Lula pré-pneumonia

O comunicado do Palácio do Planalto sobre o adiamento da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a China, feito no final da manhã deste sábado, 25, não surpreendeu quem acompanhou a extensa agenda de Lula na última semana. Na quarta-feira, 22, e na quinta-feira, 23, ele iniciou uma maratona por dois estados do Nordeste, Paraíba e Pernambuco, e seguiu para o Rio de Janeiro.

Às 7h15 de quarta-feira partiu para Campina Grande, na Paraíba, onde participou da cerimônia de lançamento do Complexo Renovável Neonergia. Às 13h já estava seguia para Recife, capital de Pernambuco, onde se encontrou com a governadora do estado, Raquel Lyra. E ainda encontrou fôlego para participar de cerimônia de relançamento de dois programas de seu governo voltados para o desenvolvimento rural.

Às 19h, seguiu para o Rio de Janeiro, onde desde a manhã de quinta-feira apresentava sinais de incômodo com a garganta, rouquidão e tosse. Às 11h estava em Itaguaí, cidade a 73km da capital fluminense, localizada na Região Metropolitana do Estado. Lá, concedeu entrevista polêmica, em que acusou o senador Sérgio Moro participado uma suposta “armação”, se referindo à investigação da Polícia Federal sobre planos de atentado ao ex-juiz. Ele tossiu diversas vezes ao longo da visita oficial ao Complexo Naval do Município. Em seguida, voltou à capital, para visitar obras de recuperação do Museu Nacional Nas entrevistas que deu à cobertura oficial, a rouquidão era nítida.

Encontrou tempo ainda para visitar o vocalista do Coldplay em um hotal na Zona Sul da cidade. No final do dia, em evento no Theatro Municipal, no Centro do Rio, lotado de produtores, diretores e artistas, Lula acompanhou de uma da cabines os discursos, assinou de decreto de incentivo à Cultura, e, na hora de seu discurso começou com uma pedido de desculpas. “Sei que sempre falo, mas estou com incômodo na garganta e preciso estar com a garganta boa para falar com presidente da China, Xi Jinping”. Falou por pouco mais de um minuto. Integrantes de sua comitiva contaram que o presidente se queixou de dor na garganta ao longo dos compromissos.