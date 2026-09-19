A indignação no Exército com a blindagem de Alexandre de Moraes no STF

Integrantes da cúpula do Exército estão revoltados com o que chamam de “omissão” do STF ao avaliar provas da Polícia Federal contra Alexandre de Moraes.

Na terça-feira, os ministros se reuniram numa sessão para julgar se abririam investigação contra o magistrado em função de provas colhidas pela PF no celular de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, que revelam possíveis atos de corrupção.

O tribunal, no entanto, não conseguiu discutir a matéria porque o ministro Flávio Dino interrompeu o julgamento com um pedido de vista, após diferentes momentos de tumulto processual no plenário.

Na visão dos militares, o mesmo rigor visto pelo Supremo contra os oficiais que se envolveram na trama golpista deveria ser demonstrado pelo STF agora, ao julgar potenciais crimes de um de seus integrantes.

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Ninguém na caserna, no entanto, vai alimentar a crise com falas que possam ser lidas como afronta institucional.

“O STF que lute com sua desgraça”, diz um interlocutor do comando.

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