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Brasil

A guerra dos Orléans e Bragança: quem está de cada lado da disputa

Entenda como antiga rivalidade voltou aos holofotes após casamento de herdeiro

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h30
Dois homens sorridentes, um mais velho e outro mais jovem, ambos de smoking preto e gravata borboleta, posam ao ar livre com um lago e árvores ao fundo
Dom Bertrand, chefe da Casa Imperial do Brasil, e Dom Rafael (Casa Imperial/Reprodução)
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A disputa em torno do casamento de dom Rafael de Orléans e Bragança trouxe à tona uma velha divisão da família imperial brasileira, iniciada há mais de um século e que até hoje separa os descendentes de dom Pedro II em dois grupos: os ramos de Vassouras e de Petrópolis. Embora a monarquia tenha sido extinta em 1889, ambos mantêm interpretações diferentes sobre quem seria o legítimo chefe da Casa Imperial.

Considerado majoritário entre os monarquistas, o ramo de Vassouras é liderado por dom Bertrand de Orléans e Bragança. É dele que faz parte dom Rafael, apontado até agora como herdeiro da chefia da Casa Imperial. Bertrand, no entanto, anunciou que poderá retirar os direitos sucessórios do sobrinho caso ele mantenha o casamento com a aristocrata italiana Margherita delle Piane sem a autorização da família, alegando descumprimento das regras dinásticas. Se isso ocorrer, a sucessão passaria para a irmã de Rafael, dona Maria Gabriela, que seria declarada “Princesa Imperial do Brasil”.

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Do outro lado está o ramo de Petrópolis, formado pelos descendentes de dom Pedro de Alcântara, filho mais velho da princesa Isabel. Esse grupo sustenta que a renúncia assinada por Pedro em 1908 para se casar com Elisabeth Dobrzensky não teria validade definitiva, motivo pelo qual reivindica a legitimidade da chefia da Casa Imperial. Hoje, um dos principais representantes dessa linha é dom Pedro Tiago de Orléans e Bragança, que não reconhece a interpretação adotada pelo ramo de Vassouras.

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A origem da rivalidade remonta ao casamento de 1908. Para obter autorização da princesa Isabel, dom Pedro de Alcântara abriu mão dos direitos sucessórios, permitindo que a linha passasse ao irmão, dom Luís. Mais de cem anos depois, a discussão voltou à cena porque o caso de dom Rafael é visto por parte da família como um precedente semelhante, reacendendo uma disputa histórica que permanece apenas no campo simbólico, já que o Brasil é uma República e não reconhece títulos nobiliárquicos nem regras sucessórias da antiga monarquia.

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