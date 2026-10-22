A generosa promessa de apresentadora da TV Globo sobre Mega-Sena

A apresentadora Sabina Simonato surpreendeu ao fazer uma promessa inusitada para o repórter André Modesto durante o Bom Dia São Paulo, da TV Globo. Na manhã desta quinta-feira, 22, a jornalista afirmou que iria comprar uma casa para o colega caso tivesse a sorte de ganhar o prêmio de R$ 200 milhões da Mega-Sena.

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Tudo começou com uma entrada ao vivo de André, direto de uma casa lotérica, para passar informações sobre o sorteio. O repórter aproveitou que estava no local e fez apostas para os colegas de trabalho, inclusive para a apresentadora. “Vamos contar com a sorte mesmo hoje. Essa daqui é a sua aposta, Sabina. Já vou anotar aqui para você”, disse.

Na sequência, os profissionais brincaram acerca de uma comissão a ser paga para André por organizar as apostas, o que rendeu a promessa de Sabina. “Modesto, se eu ganhar, eu divido um pouquinho para você. Eu compro uma casa para você aqui em São Paulo. Você vem direto aqui para São Paulo nos visitar”, disparou.

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