A força da chapa de Celina e Michelle nas eleições no DF, segundo pesquisa
Governadora lidera corrida à reeleição ao Executivo e ex-primeira-dama é favorita ao Senado pelo distrito, indica Real Time Big Data
A dobradinha firmada entre Celina Leão (PP) e Michelle Bolsonaro (PL) vem demonstrando alto potencial entre os eleitores do Distrito Federal. A menos de um mês das eleições distritais, a atual governadora lidera a disputa pela reeleição e a ex-primeira-dama encabeça a corrida ao Senado, segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta quarta-feira, 9.
No primeiro turno, Celina Leão lidera com 35% das intenções de voto. Em seguida, empatam o ex-governador José Arruda (PSD) e o ex-deputado distrital Leandro Grass (PT), ambos com 20% do eleitorado.
A deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) aparece na sequência, com 7%, tecnicamente empatada em terceiro lugar com o ex-ministro Ricardo Cappelli (PSB), que pontua 4% na pesquisa. Os candidatos Elisson (Agir), Kiko Caputo (Novo), Professor Robson (PSTU), Professora Samara Mineiro (UP), Rico Pinheiro (PRTB) e Expedito Mendonça (PCO), juntos, somam 2% do eleitorado.
Governador — Distrito Federal — 1º turno
- Celina Leão (PP): 35%
- Arruda (PSD): 20%
- Leandro Grass (PT): 20%
- Paula Belmonte (PSDB): 7%
- Cappelli (PSB): 4%
- Outros: 2%
- Nulo/Branco: 6%
- NS / NR: 6%
No segundo turno, Celina Leão lidera em todas as simulações da pesquisa Real Time Big Data. A atual governadora venceria José Arruda por 44% a 29% dos votos e derrotaria Leandro Grass por 50% a 32%. Em confronto direto entre Arruda e Grass, o ex-governador sairia vitorioso com placar de 42% a 34% do eleitorado distrital.
Governador — Distrito Federal — 2º turno (cenário 1)
- Celina Leão (PP): 44%
- Arruda (PSD): 29%
- Nulo / Branco: 15%
- NS / NR: 12%
Governador — Distrito Federal — 2º turno (cenário 2)
- Celina Leão (PP): 50%
- Leandro Grass (PT): 32%
- Nulo / Branco: 10%
- NS / NR: 8%
Governador — Distrito Federal — 2º turno (cenário 3)
- Arruda (PSD): 42%
- Leandro Grass (PT): 34%
- Nulo / Branco: 14%
- NS / NR: 10%
Já na disputa pelo Senado, Michelle Bolsonaro lidera com 26% das intenções de voto. A ex-primeira-dama é seguida pela senadora Leila do Vôlei (PDT), candidata à reeleição, e pela deputada federal Bia Kicis (PL), ambas com 17% do eleitorado — a deputada federal Erika Kokay (PT) aparece próxima às duas, acumulando 15% dos votos no DF.
Senador — Distrito Federal
- Michelle Bolsonaro (PL): 26%
- Leila do Vôlei (PDT): 17%
- Bia Kicis (PL): 17%
- Erika Kokay (PT): 15%
- Sebastião Coelho (Novo): 10%
- Ronaldo Fonseca (PSD): 2%
- Guto Felício dos Santos (PSDB): 1%
- Tiago Tarsis (Agir): 0%
- Zanata (PSTU): 0%
- Professor Guilherme Amorim (UP): 0%
- Avenir Rosa (Democrata): 0%
- David Horn (PCO): 0%
- Marley (Avante): 0%
- Nulo/Branco: 7%
- NS/NR: 7%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Distrito Federal entre os dias 4 e 8 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código DF-09600/2026.