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Brasil

A força da chapa de Celina e Michelle nas eleições no DF, segundo pesquisa

Governadora lidera corrida à reeleição ao Executivo e ex-primeira-dama é favorita ao Senado pelo distrito, indica Real Time Big Data

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 08h33 | Atualizado em 9 set 2026, 08h47
MADRINHA - Celina e Michelle: cabo eleitoral quase imbatível entre as evangélicas
MADRINHA - Celina e Michelle: cabo eleitoral quase imbatível entre as evangélicas (Gabriela Matias//)
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A dobradinha firmada entre Celina Leão (PP) Michelle Bolsonaro (PL) vem demonstrando alto potencial entre os eleitores do Distrito Federal. A menos de um mês das eleições distritais, a atual governadora lidera a disputa pela reeleição e a ex-primeira-dama encabeça a corrida ao Senado, segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta quarta-feira, 9.

No primeiro turno, Celina Leão lidera com 35% das intenções de voto. Em seguida, empatam o ex-governador José Arruda (PSD) e o ex-deputado distrital Leandro Grass (PT), ambos com 20% do eleitorado.

A deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) aparece na sequência, com 7%, tecnicamente empatada em terceiro lugar com o ex-ministro Ricardo Cappelli (PSB), que pontua 4% na pesquisa. Os candidatos Elisson (Agir), Kiko Caputo (Novo), Professor Robson (PSTU), Professora Samara Mineiro (UP), Rico Pinheiro (PRTB) e Expedito Mendonça (PCO), juntos, somam 2% do eleitorado.

Governador — Distrito Federal — 1º turno

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  • Celina Leão (PP): 35%
  • Arruda (PSD): 20%
  • Leandro Grass (PT): 20%
  • Paula Belmonte (PSDB): 7%
  • Cappelli (PSB): 4%
  • Outros: 2%
  • Nulo/Branco: 6%
  • NS / NR: 6%

No segundo turno, Celina Leão lidera em todas as simulações da pesquisa Real Time Big Data. A atual governadora venceria José Arruda por 44% a 29% dos votos e derrotaria Leandro Grass por 50% a 32%. Em confronto direto entre Arruda e Grass, o ex-governador sairia vitorioso com placar de 42% a 34% do eleitorado distrital.

Governador — Distrito Federal — 2º turno (cenário 1)

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  • Celina Leão (PP): 44%
  • Arruda (PSD): 29%
  • Nulo / Branco: 15%
  • NS / NR: 12%

Governador — Distrito Federal — 2º turno (cenário 2)

  • Celina Leão (PP): 50%
  • Leandro Grass (PT): 32%
  • Nulo / Branco: 10%
  • NS / NR: 8%
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Governador — Distrito Federal — 2º turno (cenário 3)

  • Arruda (PSD): 42%
  • Leandro Grass (PT): 34%
  • Nulo / Branco: 14%
  • NS / NR: 10%

Já na disputa pelo Senado, Michelle Bolsonaro lidera com 26% das intenções de voto. A ex-primeira-dama é seguida pela senadora Leila do Vôlei (PDT), candidata à reeleição, e pela deputada federal Bia Kicis (PL), ambas com 17% do eleitorado — a deputada federal Erika Kokay (PT) aparece próxima às duas, acumulando 15% dos votos no DF.

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Senador — Distrito Federal

  • Michelle Bolsonaro (PL): 26%
  • Leila do Vôlei (PDT): 17%
  • Bia Kicis (PL): 17%
  • Erika Kokay (PT): 15%
  • Sebastião Coelho (Novo): 10%
  • Ronaldo Fonseca (PSD): 2%
  • Guto Felício dos Santos (PSDB): 1%
  • Tiago Tarsis (Agir): 0%
  • Zanata (PSTU): 0%
  • Professor Guilherme Amorim (UP): 0%
  • Avenir Rosa (Democrata): 0%
  • David Horn (PCO): 0%
  • Marley (Avante): 0%
  • Nulo/Branco: 7%
  • NS/NR: 7%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Distrito Federal entre os dias 4 e 8 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código DF-09600/2026.

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