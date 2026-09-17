A ferramenta que transforma publicações de candidatos em provas judiciais

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A plataforma e-Not Provas, do Cartório de Notas, transforma conteúdos digitais de campanha eleitoral em provas jurídicas válidas. Capturando promessas e acusações com data e hora exatas, a ferramenta impede alterações e fortalece a transparência, oferecendo segurança jurídica à cidadania na era digital.

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A iniciativa digital e-Not Provas permite que promessas eleitorais, acusações e outros conteúdos divulgados por candidatos na internet se transformem em evidências com validade jurídica.

A ferramenta promovida pelo Cartório de Notas captura as declarações com a data e a hora exatas em que os registros foram publicados, o que impede que as informações sejam apagadas ou alteradas pelos responsáveis posteriormente.

O recurso já conta com mais de 60 mil páginas autenticadas em todo o país, o que fortalece a transparência ao permitir que eleitores cobrem compromissos assumidos na internet. O funcionamento do e-Notariado ocorre 24 horas por dia em um ambiente digital seguro. Após o registro dos elementos técnicos atrelados ao conteúdo, a captura é submetida à validação de um tabelião de notas.

Para o presidente do Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), Eduardo Calais, a plataforma se constitui em um importante instrumento para o exercício da cidadania. “A campanha eleitoral acontece cada vez mais no ambiente digital, onde uma publicação pode alcançar milhões de pessoas e desaparecer pouco tempo depois. O e-Not Provas permite ao cidadão preservar aquilo que efetivamente foi publicado naquele momento, seja uma promessa, uma declaração ou uma acusação, com a segurança e a fé pública da atuação notarial”, afirma o dirigente.

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A inovação facilita, na prática, a constituição de provas para a Justiça Eleitoral, sendo uma aliada no combate à impunidade em ambientes virtuais de rápida mudança, elevando o papel dos cartórios na segurança jurídica da era digital.