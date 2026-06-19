A ‘fabricação de reputação digital’ do Banco Master
Daniel Vorcaro orientava comentários com elogios em redes sociais e avaliações positivas em lojas de aplicativos
Daniel Vorcaro montou um esquema de “fabricação de reputação digital”, segundo a PF, que incluía avaliações positivas sobre o aplicativo do Master e comentários elogiosos em redes sociais.
A operação entrou em ação, por exemplo, na tentativa frustrada de compra do banco pelo BRB. Vorcaro se incomodou com a enxurrada de críticas e redigiu ele próprio mensagens que deveriam ser publicadas.
“Tacada de mestre” e “Agora os dois juntos ficam inquebrável” foram algumas das sugestões quando a operação foi anunciada.
Dois meses depois, quando o TCU arquivou um processo que questionava a transação, o banqueiro redigiu novos comentários: “Parabéns aos órgãos técnicos brasileiros. O TCU mostrou força e isenção ao não se pautar pela mídia” e “Decisões técnicas e que não se deixam levar por fake news fazem termos um pouco de esperança no Brasil”, entre outros.
Havia um cuidado, contudo, para não deixar a estratégia evidente. “Não precisa forçar demais no positivo. Fazer mais natural. Sem elogios demais”, orientou Vorcaro em uma ocasião.