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A explosão de seguidores de André Mendonça em meio ao furacão do Master

Relator do escândalo de corrupção no STF, ministro ganhou mais de 1,5 milhão de inscritos em perfil oficial no último mês

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 13h10
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, terno escuro, camisa branca e gravata azul, com uma toga preta e cordão vermelho. Ele está pensativo, com a mão direita no queixo, olhando para baixo. Ao fundo, uma cadeira vermelha e um microfone preto.
O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro André Mendonça (Luiz Roberto/TSE)
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Um dos ministros mais recentes a tomar posse no Supremo Tribunal Federal, André Mendonça tem atraído cada vez mais atenção pública e destaque no noticiário político. O magistrado tem nas mãos, como relator, duas das pautas mais incendiárias que chegaram ao STF desde o ano passado: os escândalos de corrupção do Banco Master e das fraudes no INSS.

A crescente importância de Mendonça não passa despercebida pelo eleitorado brasileiro. Prova disso é que o ministro ganhou mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram na última semana e atualmente conta com quase 3,3 milhões de inscritos em seu perfil oficial na rede.

Desde o dia 1º de setembro, a média de curtidas por publicação de Mendonça no Instagram mais que dobrou, saltando de 164.700 para 351.800 em uma semana. Os dados são da plataforma aberta InsTrack, que disponibiliza análises das métricas de perfis públicos na plataforma.

Em boa parte, a explosão de seguidores de Mendonça se deve ao recente embate protagonizado com Alexandre de Moraes no STF — na semana passada, o relator do Caso Master retirou o sigilo de investigações da Polícia Federal que revelam ligações entre o colega e Daniel Vorcaro, dono do Master. A decisão caiu como uma bomba em uma Corte cuja credibilidade já estava manchada pelo envolvimento do ministro Dias Toffoli com o banqueiro, que está preso desde março.

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O aumento do interesse pelos passos de Mendonça se deve, também, às revelações de seu próprio envolvimento com o banqueiro. No dia seguinte à publicação das mensagens trocadas com Moraes, a newsletter Noites Húngaras publicou registros de um encontro entre André Mendonça e Vorcaro em março de 2025, antes da deflagração da primeira operação do Caso Master — questionado, o ministro declarou que “recebeu o empresário uma única vez, por iniciativa do próprio”, e que “se limitou a ouvi-lo” sobre precatórios relacionados ao Banco Master.

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