Ler Resumo





Segundo levantamento da Frente Parlamentar Evangélica, a bancada religiosa deve crescer até 15% no Congresso. Com renovação de nomes e força nas redes, o grupo projeta mais de 90 deputados e 15 senadores na próxima legislatura. Entenda a nova configuração política e o impacto no Parlamento.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um levantamento prévio feito pela Secretaria da Frente Parlamentar Evangélica mostra que a próxima legislatura deve ter mais de 90 deputados e 15 senadores ligados à ala religiosa do Congresso. A chegada de novos parlamentares a partir do ano que vem pode representar um incremento de até 15% de evangélicos em relação ao atual Parlamento.

A Assembleia de Deus permanecerá como a denominação com maior representatividade: serão ao menos 36 deputados diretamente ligados à instituição. A Igreja Batista, por sua vez, elegeu 16, enquanto a Universal do Reino de Deus garantiu seis nomes. Os demais eleitos estão espalhados por igrejas como a Presbiteriana, Evangelho Quadrangular, Internacional da Graça e Mundial do Poder de Deus.

Os dados confirmam que a influência religiosa não desapareceu, mas está mudando de forma: lideranças com muito tempo de mandato perderam espaço, enquanto candidatos que mobilizam uma identidade cristã mais ampla, muitas vezes por meio das redes sociais, ampliaram a sua presença política e eleitoral.

Entre os nomes tarimbados que não estarão na Câmara a partir do ano que vem estão Silas Câmara, Gilberto Nascimento e Pastor Eurico.