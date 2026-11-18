A repercussão do documentário Suzane von Richthofen: O Que o Tempo Não Apaga trouxe a público a tese de doutorado de Andreas von Richthofen, irmão mais novo da assassina condenada. O trabalho, nomeado Benzo[5]radialenos como precursores de fluorenos e benzo[b]fluorenos, conta com uma dedicatória a Manfred e Marisa, pais de ambos e vítimas do cruel incidente orquestrado por Suzane e pelos irmãos Cravinhos em 2002.

Graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo e doutor em Química Orgânica pela mesma instituição, Andreas fez questão de citar os pais em seus agradecimentos. “Aos meus pais, Manfred Albert e Marísia von Richthofen, in memoriam”, escreveu, em 2015.

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