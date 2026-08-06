A decisão do STF sobre processo envolvendo racismo sofrido por Ludmilla

O ministro Nunes Marques, do STF, arquivou um processo apresentado pelo apresentador Marcos Paulo Ribeiro Morais, conhecido como Marcão do Povo, contra a ex-ministra Anielle Franco.

Morais queria esclarecimentos sobre uma nota divulgada pelo Ministério da Igualdade Racial, que era comandado na época por Anielle.

No texto, divulgado em dezembro, a pasta manifestou solidariedade à cantora Ludmilla por um episódio de racismo ocorrido “durante um programa de televisão”.

A nota fazia referência a um episódio de 2017, quando o apresentador chamou a cantora de “macaca” durante um programa. O caso voltou à tona no fim do ano passado.

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Na ação apresentada ao STF, Morais pediu “esclarecimentos” para saber se o ministério “veiculou, de forma consciente, atribuição de prática criminosa”.

Entretanto, Nunes Marques considerou que a nota do ministério não poderia ser classificada como crime contra a honra, já que houve apenas uma “referência genérica e vaga” a um “programa de televisão”.

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Por isso, o magistrado afirmou que o pedido de explicações era inadequado e encerrou o caso.