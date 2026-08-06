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Brasil

A decisão do STF sobre processo envolvendo racismo sofrido por Ludmilla

Nunes Marques considerou que pedido de explicações apresentado por Marcão do Povo contra Anielle Franco não era adequado

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 07h30 | Atualizado em 6 ago 2026, 09h17
Ludmilla
A cantora Ludmilla (Instagram/Reprodução)
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A decisão do STF sobre processo envolvendo racismo sofrido por Ludmilla Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Nunes Marques, do STF, arquivou um processo apresentado pelo apresentador Marcos Paulo Ribeiro Morais, conhecido como Marcão do Povo, contra a ex-ministra Anielle Franco.

Morais queria esclarecimentos sobre uma nota divulgada pelo Ministério da Igualdade Racial, que era comandado na época por Anielle.

No texto, divulgado em dezembro, a pasta manifestou solidariedade à cantora Ludmilla por um episódio de racismo ocorrido “durante um programa de televisão”.

A nota fazia referência a um episódio de 2017, quando o apresentador chamou a cantora de “macaca” durante um programa. O caso voltou à tona no fim do ano passado.

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Na ação apresentada ao STF, Morais pediu “esclarecimentos” para saber se o ministério “veiculou, de forma consciente, atribuição de prática criminosa”.

Entretanto, Nunes Marques considerou que a nota do ministério não poderia ser classificada como crime contra a honra, já que houve apenas uma “referência genérica e vaga” a um “programa de televisão”.

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Por isso, o magistrado afirmou que o pedido de explicações era inadequado e encerrou o caso.

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