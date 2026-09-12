A conversa de Lula com o chefe da PF sobre revelações do caso Master

O presidente Lula foi aconselhado a demitir o chefe da Polícia Federal nesta semana, na esteira dessa guerra de decisões judiciais no STF, mas preferiu dar um voto de confiança a Andrei Rodrigues. O delegado garantiu a Lula, segundo um aliado, que está limpo.

Numa conversa, depois das revelações das mensagens de Daniel Vorcaro com Alexandre de Moraes, Lula, indignado, questionou Andrei Rodrigues se ele recebeu algum dinheiro de Daniel Vorcaro, ainda que por meio de terceiros, e se ajudou Moraes a proteger o banqueiro.

“Andrei disse que isso é fantasioso”, diz um interlocutor de Lula.

Em sua defesa, o chefe da PF enviou ao STF, na sexta, uma manifestação em que nega ter monitorado ilegalmente o gabinete do ministro André Mendonça e o chefe da AGU, Jorge Messias.

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“Não existiu, em absoluto, qualquer monitoramento ilícito de ministro deste STF e tampouco do advogado-geral da União. Os documentos que foram questionados pela decisão proferida na Pet 16662 não são decorrentes de ações de vigilância, coleta clandestina de dados, ou qualquer medida invasiva”, disse o delegado.