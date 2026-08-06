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Brasil

A conversa de André Mendonça com o ministro da Justiça sobre o trabalho da PF e Lulinha

A conversa ocorreu no TSE, pela manhã, e foi costurada por Jorge Messias

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 17h22 | Atualizado em 6 ago 2026, 19h16
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, durante sessão plenária da Corte
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, durante sessão plenária da Corte (Rosinei Coutinho/STF)
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A conversa de André Mendonça com o ministro da Justiça sobre o trabalho da PF e Lulinha Priorizar nos meus resultados Google

Ministro da Justiça, Wellington Silva conversou, nesta quinta, com o ministro André Mendonça, do STF, sobre a crise envolvendo as investigações do INSS, do caso Master e contra Lulinha na Polícia Federal.

Nas últimas semanas, ordens do ministro foram questionadas pela Polícia Federal, abrindo uma crise nas relações do magistrado com o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Além da suspeita de vazamento de informações registrada numa decisão de Mendonça sobre as investigações que envolvem Jaques Wagner, ex-líder do governo Lula no Senado, o ministro reclamou com o chefe da Justiça de ações que estariam prejudicando investigações na PF.

A troca de investigadores e a manobra para fatiar e redistribuir as investigações de Lulinha no STF criaram um ambiente de desconfiança em torno da gestão de Andrei. Esse foi o tema da conversa, que foi costurada pelo chefe da AGU, Jorge Messias, para tentar pacificar o ambiente. O encontro ocorreu no TSE, no gabinete de Mendonça.

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Segundo interlocutores do chefe da Justiça, todos concordaram, na conversa, que é preciso preservar os papéis institucionais do Supremo e da PF e a independência das investigações em curso.

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Nesta quinta, superintendentes da PF divulgaram uma carta de apoio ao trabalho de Andrei, ampliando a crise.

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