Um temporal com rajadas de vento, granizo e até uma microexplosão devastou a cidade de Tupanciretã, município de 20.000 habitantes na região central do Rio Grande do Sul na madrugada desta sexta-feira, 20. “A cidade acabou”, diz o prefeito Gustavo Herter Terra (PP). Estimativas não oficiais indicam ao menos um morto, milhares de desabrigados e em torno de 90% dos 8.000 imóveis da cidade danificados pela tempestade.

A suspeita é a de que tenha havido um tornado, segundo o prefeito, que teve a sua própria casa destruída. O único hospital da cidade e a sede da prefeitura também foram danificados. Feridos estão sendo levados para as cidades de Santa Maria e Júlio de Castilhos. “A situação é bem complicada. Estamos pedindo ambulância para outros municípios”, afirmou Terra.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, uma supercélula avançou sobre áreas do centro do estado, atingindo Tupanciretã e municípios próximos às 3h19. Uma supercélula é um tipo de tempestade caracterizada pela presença de uma corrente de ar ascendente girando no interior da nuvem. Embora seja a menos comum das tempestades, é a mais severa. O órgão havia emitido às 2h38 um alerta vermelho por meio de SMS, indicando a possibilidade de risco de granizo grande e vendaval, com possibilidade muito alta de destelhamentos.

A Defesa Civil informou que ainda não é possível dizer se houve um tornado. “Até o momento, não é possível confirmar a ocorrência de um tornado no município. As evidências apontam para ventos severos associados à supercélula, possivelmente provocados por uma microexplosão. A possibilidade de tornado não está completamente descartada, mas o fenômeno, isoladamente, não explicaria a extensão dos danos registrados na cidade”, diz boletim da Defesa Civil. Uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de vento de 114 km/h em Tupanciretã.

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Veja vídeos que circulam nas redes sociais:

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O governador Eduardo Leite (PSD) prestou solidariedade à cidade por meio de uma publicação nas redes sociais. “Minha solidariedade a toda a população de Tupanciretã, atingida nesta madrugada por um evento climático extremo, possivelmente um tornado, que provocou enorme devastação na cidade. É um momento de muita dor e preocupação. Já conversei com o prefeito Gustavo Terra logo pela manhã e determinei a mobilização de força total do Governo do Estado para atender a população”, escreveu Leite nas suas redes sociais. “Nossa prioridade absoluta neste momento é proteger vidas, socorrer as pessoas e garantir toda a assistência necessária às famílias atingidas. E estaremos juntos também nos esforços de reconstrução que virão pela frente”, completou.

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Minha solidariedade a toda a população de Tupanciretã, atingida nesta madrugada por um evento climático extremo, possivelmente um tornado, que provocou enorme devastação na cidade. É um momento de muita dor e preocupação. Já conversei com o prefeito Gustavo Terra logo pela manhã… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) November 20, 2026