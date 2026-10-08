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A avaliação dentro da PF sobre a reunião entre Moraes e Andrei

Diretor-geral da corporação e outros integrantes estiveram com ministro do STF

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 11h12 | Atualizado em 8 out 2026, 14h46
Sede da Polícia Federal em Brasília
Sede da Polícia Federal em Brasília (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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A reunião realizada na terça-feira entre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, além de outros integrantes da cúpula da corporação, repercutiu entre os delegados federais.

O presidente da ADPF, Edvandir Paiva, afirma que a instituição precisa, nos discursos e nos atos, demonstrar sua neutralidade e isenção político-partidária.

“A ADPF espera uma postura estritamente republicana, técnica e isenta da Polícia Federal durante todo este período eleitoral. Estamos falando de uma instituição de Estado, com 82 anos, que jamais pode deixar que prospere qualquer tipo de dúvida sobre sua atuação. A nossa luta permanente é por uma Polícia Federal de Estado, com autonomia real para cumprir seu papel constitucional, sem lado, ideologia ou partido”, avaliou.

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O encontro não foi registrado em agenda pública e foi revelado pelo site Poder360. Os diretores de Inteligência, Leandro Almada da Costa, e de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, Dennis Cali, também participaram.

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