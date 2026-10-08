A avaliação dentro da PF sobre a reunião entre Moraes e Andrei

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A reunião entre o ministro Alexandre de Moraes e a cúpula da Polícia Federal, não registrada em agenda, gerou repercussão entre os delegados. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) cobra postura ‘estritamente republicana, técnica e isenta’ da PF, reforçando a importância da neutralidade da instituição em um período eleitoral crítico.

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A reunião realizada na terça-feira entre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, além de outros integrantes da cúpula da corporação, repercutiu entre os delegados federais.

O presidente da ADPF, Edvandir Paiva, afirma que a instituição precisa, nos discursos e nos atos, demonstrar sua neutralidade e isenção político-partidária.

“A ADPF espera uma postura estritamente republicana, técnica e isenta da Polícia Federal durante todo este período eleitoral. Estamos falando de uma instituição de Estado, com 82 anos, que jamais pode deixar que prospere qualquer tipo de dúvida sobre sua atuação. A nossa luta permanente é por uma Polícia Federal de Estado, com autonomia real para cumprir seu papel constitucional, sem lado, ideologia ou partido”, avaliou.

O encontro não foi registrado em agenda pública e foi revelado pelo site Poder360. Os diretores de Inteligência, Leandro Almada da Costa, e de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, Dennis Cali, também participaram.

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O raio-x dos ministros do STF