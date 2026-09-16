A audiência recorde da sessão histórica no STF

A sessão extraordinária do STF de terça-feira já é o vídeo mais visto da história do canal da Corte no YouTube.

O julgamento deveria ter sido sobre a abertura ou não de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, por sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Entretanto, em meio a diversos bate-bocas entre os ministros, a discussão não avançou e foi interrompida por um pedido de vista de Flávio Dino, ainda em uma questão de ordem preliminar.

Na manhã desta quarta, o registro do encontro acumulava 3,2 milhões de visualizações. O número inclui tanto a audiência ao vivo quanto acessos posteriores, mas somente no canal do próprio STF.

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Até hoje, a sessão que mais tinha atraído atenção tinha sido o julgamento da Segunda Turma que determinou, em 2021, a suspeição do ex-juiz Sergio Moro na condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse vídeo conta com 334 mil visualizações.

Em terceiro lugar, está a sessão da Primeira Turma que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, no ano passado, com 274 mil acessos.

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Esse julgamento foi dividido em diversas sessões ao longo de duas semanas, por isso o número de visualizações acabou fragmentado. Mesmo a soma de todos os encontros, contudo, não superaria a sessão de terça.

O julgamento histórico superou até mesmo aulas jurídicas da TV Justiça, que até agora eram os vídeos mais assistidos do canal do STF. Um vídeo sobre Direito Administrativo publicado em 2019, por exemplo, reúne 954 mil acessos.