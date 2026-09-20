A ameaça de impeachment contra um ministro do STF no Senado

Senadores levaram ao STF, na semana passada, um relato sobre uma conversa que tiveram com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre os pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, que estão engavetados na Casa.

Segundo um desses senadores, em vez de tratar do caso de Moraes, que já tem até relatório da Polícia Federal, Alcolumbre teria teria defendido o impeachment de André Mendonça, relator do caso Master.

“Foi dito ao Davi que não há pedido de impeachment contra o ministro André Mendonça, no que ele respondeu: ‘mas pode haver em breve’. Entendi como recado”, diz o senador.

Para que um processo de impeachment seja aberto na Casa, é preciso que o presidente Alcolumbre analise o tema, algo que o senador amapaense vem evitando fazer.

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Em tempo, a oposição critica Alcolumbre por blindar Moraes no Senado, mas torce, no fundo, para que essa situação dure até a eleição.

“Davi e Moraes são os melhores cabos eleitorais da direita”, diz um senador.