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A alta no número de empresas criadas em São Paulo

Estado teve crescimento nos registros nos oito primeiros meses do ano, em comparação com mesmo período de 2025

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 09h30 | Atualizado em 17 set 2026, 10h16
Vista aérea de São Paulo com edifícios altos e densos, incluindo o Edifício Copan à direita. Uma passarela de pedestres com padrão geométrico atravessa o centro, e ruas movimentadas com carros e árvores verdes completam a paisagem urbana sob um céu claro
A avenida Faria Lima, em São Paulo (fabianoshow4/Pexels/Reprodução)
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O estado de São Paulo registrou a abertura de 332. 557 empresas entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados da Junta Comercial (Jucesp), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). O número representa um crescimento de 22% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram constituídas 272. 831 empresas.

Considerando o total líquido, resultado da diferença entre o número de empresas constituídas e o número de empresas liquidadas, São Paulo também apresentou crescimento. Nos oito primeiros meses deste ano, o saldo foi de 190. 403 companhias, 15,4% acima das 164. 938 registradas no mesmo período de 2025. O levantamento não considera os Microempreendedores Individuais (MEI).

Neste ano, agosto foi o terceiro mês com maior número de empresas abertas no estado, com 43. 101 novos registros, ficando atrás apenas de março, que lidera o ranking, com 49. 794 constituições, e abril, com 43. 164. Em média, o número total representa a abertura de mais de 1,3 mil empresas por dia.

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Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, os números mostram que São Paulo tem conseguido criar um ambiente cada vez mais favorável para o empreendedorismo.

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“O crescimento na abertura de empresas demonstra a confiança dos empreendedores na economia paulista e o resultado de políticas públicas voltadas à desburocratização e à melhoria do ambiente de negócios. Nosso objetivo é continuar criando condições para que cada vez mais pessoas possam transformar suas ideias em negócios, gerando renda, empregos e desenvolvimento para o estado”, afirma.

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