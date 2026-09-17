A alta no número de empresas criadas em São Paulo

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São Paulo demonstrou um robusto crescimento na abertura de empresas entre janeiro e agosto de 2026, com 332.557 novos registros. Isso representa um aumento de 22% em relação ao ano anterior, excluindo MEIs. O saldo líquido também subiu 15,4%, refletindo a confiança dos empreendedores e o sucesso das políticas estaduais de desburocratização, que visam gerar emprego e desenvolvimento.

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O estado de São Paulo registrou a abertura de 332. 557 empresas entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados da Junta Comercial (Jucesp), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). O número representa um crescimento de 22% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram constituídas 272. 831 empresas.

Considerando o total líquido, resultado da diferença entre o número de empresas constituídas e o número de empresas liquidadas, São Paulo também apresentou crescimento. Nos oito primeiros meses deste ano, o saldo foi de 190. 403 companhias, 15,4% acima das 164. 938 registradas no mesmo período de 2025. O levantamento não considera os Microempreendedores Individuais (MEI).

Neste ano, agosto foi o terceiro mês com maior número de empresas abertas no estado, com 43. 101 novos registros, ficando atrás apenas de março, que lidera o ranking, com 49. 794 constituições, e abril, com 43. 164. Em média, o número total representa a abertura de mais de 1,3 mil empresas por dia.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, os números mostram que São Paulo tem conseguido criar um ambiente cada vez mais favorável para o empreendedorismo.

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“O crescimento na abertura de empresas demonstra a confiança dos empreendedores na economia paulista e o resultado de políticas públicas voltadas à desburocratização e à melhoria do ambiente de negócios. Nosso objetivo é continuar criando condições para que cada vez mais pessoas possam transformar suas ideias em negócios, gerando renda, empregos e desenvolvimento para o estado”, afirma.