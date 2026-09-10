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Brasil

A acirrada disputa estadual do Rio Grande do Norte, segundo nova pesquisa

Allyson Bezerra lidera com margem acirrada sobre Cadu Xavier e Álvaro Dias, indica Real Time Big Data; quatro nomes empatam ao Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 08h36
Três homens, de diferentes idades e etnias, falam em microfones. Da esquerda para a direita: um homem de meia-idade com camiseta vermelha, um homem mais velho de óculos e camisa azul, e um homem jovem de terno e gravata azul
O ex-secretário estadual Cadu Xavier (PT); o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias (PL); e o ex-prefeito de Mossoró, Allysson Bezerra (União Brasil) (Reprodução/Divulgação)
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A pouco mais de três semanas das eleições, a disputa pelo governo estadual segue acirrada no Rio Grande do Norte. Por margem apertada, lidera o ex-prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União Brasil), seguido de perto pelo ex-secretário estadual Cadu Xavier (PT) e pelo ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias (PL). A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta quinta-feira, 10.

No primeiro turno, Allyson Bezerra aparece na liderança com 30% das intenções de voto. Na segunda posição, tecnicamente empatados, estão Cadu Xavier, com 25% do eleitorado, e Álvaro Dias, com 23%.

O empresário Karlo Rodrigo Lúcio (Agir) e o professor Roberto Paulino (PSOL) empatam tecnicamente em terceiro lugar, enquanto os candidatos Arinalda do MLB (UP), Carlos Jararaca (DC), Dário Barbosa (PSTU) e Henrique Lyra (PCO), juntos, somam 2% do eleitorado.

Governador — Rio Grande do Norte — 1º turno

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  • Allyson Bezerra (União Brasil): 30%
  • Cadu Xavier (PT): 25%
  • Álvaro Dias (PL): 23%
  • Karlo Rodrigo (Agir): 3%
  • Professor Roberto Paulino (PSol): 1%
  • Outros: 2%
  • Nulo/Branco: 7%
  • NS / NR: 9%

Nas simulações de segundo turno, Allyson vence Álvaro Dias por 44% a 33% das intenções de voto e derrota Cadu Xavier por 50% a 32% do eleitorado. Em confronto direto, Cadu e Dias têm empate virtual com 40% dos votos.

Governador — Rio Grande do Norte — 2º turno (cenário 1)

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  • Allyson Bezerra (União Brasil): 44%
  • Álvaro Dias (PL): 33%
  • Nulo / Branco: 10%
  • NS / NR: 13%

Governador — Rio Grande do Norte — 2º turno (cenário 2)

  • Allyson Bezerra (União Brasil): 50%
  • Cadu Xavier (PT): 32%
  • Nulo / Branco: 9%
  • NS / NR: 9%
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Governador — Rio Grande do Norte — 2º turno (cenário 3)

  • Álvaro Dias (PL): 40%
  • Cadu Xavier (PT): 40%
  • Nulo / Branco: 10%
  • NS / NR: 10%

A corrida ao Senado pelo Rio Grande do Norte é igualmente acirrada. Lidera o senador Styvenson Valentim (Podemos), candidato à reeleição, com 18% do eleitorado. Em seguida, aparecem a ex-vereadora Samanda Freitas (PT), com 16%; a senadora Zenaide Maia (PSD), que também disputa a reeleição, com 15%; e o ex-deputado Rafael Motta (PDT), com 14%.

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Senador — Rio Grande do Norte

  • Styvenson Valentim (Podemos): 18%
  • Samanda Freitas (PT): 16%
  • Zenaide Maia (PSD): 15%
  • Rafael Motta (PDT): 14%
  • Coronel Hélio (PL): 8%
  • Tércio Tinôco (União Brasil): 6%
  • Sandro Pimentel (PSol): 1%
  • Clóvis Costa do Coletivo Nós (Agir): 0%
  • Gari Wendell Batista (Agir): 0%
  • Linhares Jiboia (DC): 0%
  • Luciana Mandu (PSTU): 0%
  • Professor Guilherme (UP): 0%
  • Rosália Fernandes (PSTU): 0%
  • Sonia Godeiro (PSol): 0%
  • Nulo/Branco: 10%
  • NS/NR: 12%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Rio Grande do Norte entre os dias 5 e 9 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RN-08492/2026.

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