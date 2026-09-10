A acirrada disputa estadual do Rio Grande do Norte, segundo nova pesquisa

A pouco mais de três semanas das eleições, a disputa pelo governo estadual segue acirrada no Rio Grande do Norte. Por margem apertada, lidera o ex-prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União Brasil), seguido de perto pelo ex-secretário estadual Cadu Xavier (PT) e pelo ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias (PL). A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta quinta-feira, 10.

No primeiro turno, Allyson Bezerra aparece na liderança com 30% das intenções de voto. Na segunda posição, tecnicamente empatados, estão Cadu Xavier, com 25% do eleitorado, e Álvaro Dias, com 23%.

O empresário Karlo Rodrigo Lúcio (Agir) e o professor Roberto Paulino (PSOL) empatam tecnicamente em terceiro lugar, enquanto os candidatos Arinalda do MLB (UP), Carlos Jararaca (DC), Dário Barbosa (PSTU) e Henrique Lyra (PCO), juntos, somam 2% do eleitorado.

Governador — Rio Grande do Norte — 1º turno

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Allyson Bezerra (União Brasil): 30%

Cadu Xavier (PT): 25%

Álvaro Dias (PL): 23%

Karlo Rodrigo (Agir): 3%

Professor Roberto Paulino (PSol): 1%

Outros: 2%

Nulo/Branco: 7%

NS / NR: 9%

Nas simulações de segundo turno, Allyson vence Álvaro Dias por 44% a 33% das intenções de voto e derrota Cadu Xavier por 50% a 32% do eleitorado. Em confronto direto, Cadu e Dias têm empate virtual com 40% dos votos.

Governador — Rio Grande do Norte — 2º turno (cenário 1)

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Allyson Bezerra (União Brasil): 44%

Álvaro Dias (PL): 33%

Nulo / Branco: 10%

NS / NR: 13%

Governador — Rio Grande do Norte — 2º turno (cenário 2)

Allyson Bezerra (União Brasil): 50%

Cadu Xavier (PT): 32%

Nulo / Branco: 9%

NS / NR: 9%

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Governador — Rio Grande do Norte — 2º turno (cenário 3)

Álvaro Dias (PL): 40%

Cadu Xavier (PT): 40%

Nulo / Branco: 10%

NS / NR: 10%

A corrida ao Senado pelo Rio Grande do Norte é igualmente acirrada. Lidera o senador Styvenson Valentim (Podemos), candidato à reeleição, com 18% do eleitorado. Em seguida, aparecem a ex-vereadora Samanda Freitas (PT), com 16%; a senadora Zenaide Maia (PSD), que também disputa a reeleição, com 15%; e o ex-deputado Rafael Motta (PDT), com 14%.

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Senador — Rio Grande do Norte

Styvenson Valentim (Podemos): 18%

Samanda Freitas (PT): 16%

Zenaide Maia (PSD): 15%

Rafael Motta (PDT): 14%

Coronel Hélio (PL): 8%

Tércio Tinôco (União Brasil): 6%

Sandro Pimentel (PSol): 1%

Clóvis Costa do Coletivo Nós (Agir): 0%

Gari Wendell Batista (Agir): 0%

Linhares Jiboia (DC): 0%

Luciana Mandu (PSTU): 0%

Professor Guilherme (UP): 0%

Rosália Fernandes (PSTU): 0%

Sonia Godeiro (PSol): 0%

Nulo/Branco: 10%

NS/NR: 12%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Rio Grande do Norte entre os dias 5 e 9 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RN-08492/2026.