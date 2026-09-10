A acirrada disputa estadual do Rio Grande do Norte, segundo nova pesquisa
Allyson Bezerra lidera com margem acirrada sobre Cadu Xavier e Álvaro Dias, indica Real Time Big Data; quatro nomes empatam ao Senado
A pouco mais de três semanas das eleições, a disputa pelo governo estadual segue acirrada no Rio Grande do Norte. Por margem apertada, lidera o ex-prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União Brasil), seguido de perto pelo ex-secretário estadual Cadu Xavier (PT) e pelo ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias (PL). A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta quinta-feira, 10.
No primeiro turno, Allyson Bezerra aparece na liderança com 30% das intenções de voto. Na segunda posição, tecnicamente empatados, estão Cadu Xavier, com 25% do eleitorado, e Álvaro Dias, com 23%.
O empresário Karlo Rodrigo Lúcio (Agir) e o professor Roberto Paulino (PSOL) empatam tecnicamente em terceiro lugar, enquanto os candidatos Arinalda do MLB (UP), Carlos Jararaca (DC), Dário Barbosa (PSTU) e Henrique Lyra (PCO), juntos, somam 2% do eleitorado.
Governador — Rio Grande do Norte — 1º turno
- Allyson Bezerra (União Brasil): 30%
- Cadu Xavier (PT): 25%
- Álvaro Dias (PL): 23%
- Karlo Rodrigo (Agir): 3%
- Professor Roberto Paulino (PSol): 1%
- Outros: 2%
- Nulo/Branco: 7%
- NS / NR: 9%
Nas simulações de segundo turno, Allyson vence Álvaro Dias por 44% a 33% das intenções de voto e derrota Cadu Xavier por 50% a 32% do eleitorado. Em confronto direto, Cadu e Dias têm empate virtual com 40% dos votos.
Governador — Rio Grande do Norte — 2º turno (cenário 1)
- Allyson Bezerra (União Brasil): 44%
- Álvaro Dias (PL): 33%
- Nulo / Branco: 10%
- NS / NR: 13%
Governador — Rio Grande do Norte — 2º turno (cenário 2)
- Allyson Bezerra (União Brasil): 50%
- Cadu Xavier (PT): 32%
- Nulo / Branco: 9%
- NS / NR: 9%
Governador — Rio Grande do Norte — 2º turno (cenário 3)
- Álvaro Dias (PL): 40%
- Cadu Xavier (PT): 40%
- Nulo / Branco: 10%
- NS / NR: 10%
A corrida ao Senado pelo Rio Grande do Norte é igualmente acirrada. Lidera o senador Styvenson Valentim (Podemos), candidato à reeleição, com 18% do eleitorado. Em seguida, aparecem a ex-vereadora Samanda Freitas (PT), com 16%; a senadora Zenaide Maia (PSD), que também disputa a reeleição, com 15%; e o ex-deputado Rafael Motta (PDT), com 14%.
Senador — Rio Grande do Norte
- Styvenson Valentim (Podemos): 18%
- Samanda Freitas (PT): 16%
- Zenaide Maia (PSD): 15%
- Rafael Motta (PDT): 14%
- Coronel Hélio (PL): 8%
- Tércio Tinôco (União Brasil): 6%
- Sandro Pimentel (PSol): 1%
- Clóvis Costa do Coletivo Nós (Agir): 0%
- Gari Wendell Batista (Agir): 0%
- Linhares Jiboia (DC): 0%
- Luciana Mandu (PSTU): 0%
- Professor Guilherme (UP): 0%
- Rosália Fernandes (PSTU): 0%
- Sonia Godeiro (PSol): 0%
- Nulo/Branco: 10%
- NS/NR: 12%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Rio Grande do Norte entre os dias 5 e 9 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RN-08492/2026.