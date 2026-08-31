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Brasil

7 de setembro: saiba quando cai e os próximos feriados do ano

Dia da Independência vai abrir uma sequência de seis feriados nacionais até o fim de 2026

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 10h45 | Atualizado em 31 ago 2026, 11h08
Além do Brasil, países como Canadá, Japão, Austrália, Reino Unido e estados-membros da União Europeia foram apontados como integrantes centrais de uma possível aliança comprometida com direitos fundamentais
Bandeira do Brasil no Rio de Janeiro (J. Castro/Getty Images)
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O próximo feriado nacional de 2026 será celebrado no dia 7 de setembro, data da Independência do Brasil. Neste ano, a comemoração cairá em uma segunda-feira, formando um fim de semana prolongado em todo o país. O assunto está em alta no Google Trends.

Depois do 7 de Setembro, o calendário nacional ainda terá outras cinco datas de descanso. As folgas estarão distribuídas entre outubro, novembro e dezembro, sendo três delas também favoráveis à formação de fins de semana prolongados.

Em 12 de outubro, outra segunda-feira, será celebrado o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Já Finados, em 2 de novembro, também cairá no primeiro dia útil da semana.

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Novembro concentrará o maior número de feriados restantes. Além de Finados, o mês terá a Proclamação da República, comemorada no dia 15, um domingo, e o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, uma sexta-feira.

O calendário de feriados nacionais de 2026 será encerrado com o Natal, em 25 de dezembro, também uma sexta-feira. Com isso, a data proporcionará mais um fim de semana prolongado.

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Próximos feriados nacionais de 2026

  • 7 de setembro, segunda-feira: Independência do Brasil;
  • 12 de outubro, segunda-feira: Nossa Senhora Aparecida;
  • 2 de novembro, segunda-feira: Finados;
  • 15 de novembro, domingo: Proclamação da República;
  • 20 de novembro, sexta-feira: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;
  • 25 de dezembro, sexta-feira: Natal.

Quais são os próximos pontos facultativos?

Além dos feriados nacionais, o calendário de 2026 ainda prevê três pontos facultativos. O primeiro será o Dia do Servidor Público federal, em 28 de outubro, uma quarta-feira.

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Também haverá expediente facultativo depois das 13 horas nas vésperas do Natal e do Ano Novo, ambas em uma quinta-feira.

  • 28 de outubro, quarta-feira: Dia do Servidor Público federal;
  • 24 de dezembro, quinta-feira: véspera do Natal, após as 13 horas;
  • 31 de dezembro, quinta-feira: véspera do Ano Novo, após as 13 horas.
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Qual é a diferença entre feriado e ponto facultativo?

O feriado nacional é estabelecido por lei federal e, como regra, suspende a jornada de trabalho em todo o país. Há exceções para atividades essenciais e setores autorizados a funcionar. Quando o empregado trabalha na data, normalmente tem direito a compensação ou pagamento em dobro, de acordo com a legislação e os acordos coletivos.

O ponto facultativo, por outro lado, representa uma dispensa determinada pelo governo federal para órgãos e servidores públicos federais. A decisão não obriga empresas privadas, governos estaduais ou prefeituras a interromperem suas atividades. Cada administração ou empregador pode definir se adere à pausa ou mantém o expediente normal.

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