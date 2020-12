Smashing Pumpkins foge dos erráticos discos anteriores com ‘Cyr’

Após anos de ostracismo e álbuns para lá de erráticos, o vocalista e líder do Smashing Pumpkins, Billy Corgan, reuniu-se com os ex-colegas Jimmy Chamberlin e James Iha para empreender o que ele chamou de “retorno às raízes” neste 11º álbum da banda americana. Deu certo. As vinte músicas de Cyr remetem à sonoridade do clássico Mellon Collie (1995), com o uso de sintetizadores e muita guitarra distorcida, principalmente na faixa-­título. Ramona é a mais pop do disco e o rock alternativo característico deles surge na divertida Anno Satana.