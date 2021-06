Peixes viram meninos em ‘Luca’, nova e graciosa animação da Pixar

Luca é, como ele mesmo diz, um bom menino: cuida do seu cardume de peixes enquanto eles pastam nas algas, come o que lhe põem no prato e obedece aos pais em tudo — especialmente na recomendação de nunca se aproximar da superfície, onde ficaria vulnerável aos agressivos bichos humanos. Mas Luca é curioso, e não resiste quando um novo amigo, Alberto, mostra a ele como é fácil transformar-se em humano (basta sair da água e secar-se) e assim viver novas aventuras. E tão envolventes elas são que, é claro, a pequena criatura marinha se esquece de voltar para sua casa no fundo do mar. Estreia na direção do italiano Enrico Casarosa e ambientado nos vilarejos coloridos encarapitados nas escarpas das Cinque Terre, na Ligúria, o gracioso Luca se inspira mais nas animações do japonês Hayao Miyazaki do que nas da própria Pixar. Disponível no Disney+.