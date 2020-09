Patriótico, novo disco de The Flaming Lips mergulha em temas densos

Oriundos de Okla­homa, os integrantes do The Flaming Lips sempre disseram que o rock psicodélico que faziam era da “Terra”. Em American Head, pela primeira vez em seus 37 anos a banda se proclama “americana” e foca suas composições nas raízes dos Estados Unidos. O resultado são músicas densas e superlativas. Com influências de Tom Petty e The Grateful Dead, o grupo versa sobre drogas e morte em baladas como Mother I’ve Taken LSD e When We Die When We’re High.