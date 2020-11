Eufórico, ‘Os Segredos de Saqqara’ desvenda mistérios de tumba egípcia

Em 2018, um time sob a supervisão do arqueólogo egípcio Mohammad Mohammad Yousef tirou um bilhete premiado: topou com uma tumba riquíssima em detalhes, e perfeitamente preservada, no sítio de Saqqara, próximo ao Cairo. Com o mês sagrado do Ramadã a apenas seis semanas de distância, a equipe tem de correr para desvendar os mistérios da tumba, aberta pela primeira vez em 4.400 anos, e também para localizar outros achados no sítio e assim garantir a verba para prosseguir. Didático e impregnado da euforia da descoberta, o documentário da Netflix vem ainda com o apelo irresistível do tesouro que é a Antiguidade egípcia.