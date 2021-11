Em disco inédito, Abba resgata tempos áureos do pop setentista

A separação do Abba, em 1982, marcou também o fim da era disco. Quarenta anos depois, Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid (cujas iniciais dão nome ao grupo) estão de volta com dez faixas inéditas e a pretensão de resgatar os tempos áureos. Embora entre as faixas não haja nenhum hit capaz de substituir megassucessos como Gimme! Gimme! Gimme! ou Mamma Mia, há canções com cargas melódicas semelhantes a clássicos como Chiquitita e Super Trouper. Na inédita Just a Notion, os pianos remetem a Dancing Queen com um dueto impecável de Agnetha e Anni-Frid. O retorno contará ainda com uma turnê tecnológica em um palco feito sob medida em Londres, onde se apresentarão avatares virtuais (ou “abbatars”) do grupo com o visual dos anos 70.